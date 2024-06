Celine Dion reaparece en medio de su duro proceso del Síndrome de la Persona Rígida

La cantante canadiense Celine Dion asistió a la proyección especial en Nueva York de su documental “I Am: Celine Dion” y lo hizo con una enorme sonrisa que fue elogiada por los presentes y por sus seguidores que no pierden la oportunidad de desearle una pronta recuperación.

“Soy Celine Dion” abarca más de un año de grabación mientras la legendaria intérprete, que inmortalizó piezas como “My heart will go on” y “Power of love”, trabaja sin descanso para lograr vivir una vida abierta y auténtica, a pesar de la enfermedad.