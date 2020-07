La organización de Miss Universe Puerto Rico anunció hoy que no va a realizar este año el concurso local en la isla debido a la pandemia de coronavirus.

La directora de la franquicia, Denise Quiñones y Clark Ivor, director de imagen, anunciaron hoy la posposición del certamen Miss Universe Puerto Rico 2020 para junio del 2021 a través de un Facebook Live.

La determinación, según anunció Quiñones se tomó en coordinación con Wapa TV y Hemisphere Media Group en beneficio de la salud y seguridad de las candidatas, ya que son las que estarían en mayor riesgo de contagio de coronavirus ante el alza de casos en la isla, reportados en las últimas semanas.

“Tomando en cuenta todo lo del COVID-19 y lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas en Puerto Rico, que lamentablemente en vez de estar mejorando estamos dando un paso hacia atrás, que es sumamente preocupante, y bajo este panorama la franquicia y Wapa nos sentamos a hablar y entendemos tomamos la mejor decisión para todo el mundo y el de las candidatas que son las que más se expondrían en el proceso si se hace como en otros años. En muchos momentos no van a tener las mascarillas puestas, en varios momentos no van a tener la distancia requerida y hay mucho riesgo para ellas. Entre todos tomamos la decisión que lo mejor es no realizar el concurso de Miss Puerto Rico este año”, sostuvo Quiñones, directora de la franquicia local.

Ante este nuevo panorama, la franquicia realizará un programa especial el 24 de septiembre por WAPA TV para despedir a la actual reina de belleza, Madison Anderson Berríos y designar a la nueva representante de Puerto Rico que participaría en el próximo certamen universal.

LIVE con Denise y Clark, Miss Universe Puerto Rico Update AHORA | Nuestra Directora, @denisequinones9 junto a nuestro Director de Imagen, @clarkivor ofrecen varios anuncios importantes sobre #MUPR. Posted by Miss Universe Puerto Rico on Tuesday, July 21, 2020

La exreina de belleza explicó que en conversaciones con la organización de Miss Universe el certamen sigue en pie para diciembre de este año o principios del próximo año, entre enero o febrero. Hace unas semanas se dio a conocer que el concurso no se realizaría en el 2020, pero según señaló todavía la organización no ha informado la fecha oficial del Miss Universe.

La organización de Miss Universe le dio la opción a las diferentes franquicias de celebrar un certamen, nombrar una reina o evaluar las candidatas del concurso del año anterior para representar al país en el Miss Universe.

Es por ello que la franquicia local optará por anunciar a la nueva soberana en el programa especial que despide de manera oficial a Madison Anderson Berríos, quien fue la primera finalista en Miss Universe.

La tenedora de la franquicia aclaró que las precandidatas fueron notificadas del cambio de fecha del certamen y que tienen la opción, si desean, de representar el pueblo que seleccionaron.

“La idea es tomar todo lo que ya llevamos, simplemente rodarlo unos meses hasta el 2021. La idea es hacer el concurso en el mes de junio y vamos a seguir con nuestro mismo grupo de precandidatas. Ya hemos hablado con todas ellas, y sería ese mismo grupo, lo trasladamos unos cuantos meses más de espera y comenzar entonces todo el proceso de lo que va a ser un concurso como siempre le hemos hecho estos últimos dos años”, detalló Quiñones.

“Las chicas que han decidido estar en el concurso tendrán más tiempo para entrenamientos y preparación para el certamen del próximo año”, mencionó Clark.

En ese sentido, Quiñones reveló que la mayoría de las chicas avalaron la determinación que busca prevenir y cuidar la salud de ellas y de todos los que trabajan en el certamen.

La Miss Universe 2001 dijo que vislumbra realizar un “casting” adicional durante los meses de enero y febrero para sumar más jóvenes al grupo de precandidatas de Miss Universe Puerto Rico.

La franquicia local anunciará cualquier nuevo cambio a través de sus diferentes plataformas y redes sociales.