No es un trío de cantantes mexicanas, ni el planeta de “Avatar”, ni una tienda de prendas, y mucho menos el personaje mitológico que abrió la famosa caja, pero la palabra Pandora está en boca de todos desde que el pasado domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) diera a conocer los hallazgos de una investigación de dos años que nació de la filtración de 6.4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo.

Los documentos revelan cómo algunas de las personas más poderosas del mundo se benefician del llamado sistema “offshore” para ocultar sus riquezas en empresas encubiertas y fideicomisos. Son negocios que se establecen en los llamados “paraísos fiscales”, de los cuales no se rinden cuentas ante las autoridades de los países donde se reside. Se trata de los secretos financieros de 35 líderes mundiales actuales y pasados, más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios, artistas, deportistas, estafadores y también asesinos. Más de 600 periodistas de sobre 150 medios en 117 países alrededor del mundo, incluido el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en Puerto Rico, formaron parte de la investigación, a la que se dio por nombre los Pandora Papers.

PUBLICIDAD

Si bien de primera intención llamó la atención que aparecieran nombres de líderes políticos como el ruso Vladimir Putin y varios presidentes latinoamericanos, ha sido la revelación de que varios artistas latinos de fama internacional también incurrían en esta práctica lo que más popularidad ha dado a un tema ciertamente escabroso.

De Puerto Rico aparece el astro Chayanne. El cantante, cuyo nombre real es Elmer Figueroa, figura como dueño de una offshore llamada Fentress International, S.A. Según la investigación internacional, un poder notarial de 2001 autorizó a Chayanne a representar, cobrar, pedir préstamos y firmar contratos a nombre de Fentress. La entidad fue disuelta en el 2013. La filtración también explica cómo se utilizó una firma panameña, Overseas Management Corp. (OMC), para abrir una compañía en Florida llamada Eloisa Investments LLC. La esposa de Chayanne, Marina Elizabeth Figueroa, comúnmente llamada Marilisa, aparece como accionista y directora de esta entidad. Su hermana, Anna Maronese, quien es madre de la famosa “youtuber” e “influencer” Lele Pons (novia del artista urbano Guaynaa) ocupa el cargo de directora.

El Nuevo Día contactó a Patty Vega, manejadora de Chayanne, para obtener una reacción ante esta situación, pero al cierre de esta edición no había respondido a las llamadas y mensajes.

Quien sí reaccionó mediante un comunicado de prensa fue Shakira. La cantante colombiana Shakira aseguró que las sociedades que abrió en las Islas Vírgenes Británicas, desveladas por la investigación Papeles de Pandora, fueron “debidamente declaradas” a la Hacienda española, así que son “totalmente transparentes”, y están ya en proceso de liquidación.

PUBLICIDAD

La artista, que está a la espera de juicio por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros (más de 16.5 millones de dólares) a la Hacienda española entre 2012 y 2014, negó que las sociedades de las Islas Vírgenes fueran constituidas en 2019 y mantiene que lo fueron entre 2001 y 2009.

Según la cantante, se trata de sociedades constituidas “conforme a la legislación aplicable” y “muchísimo antes” de que estableciera en España su residencia habitual.

Esas sociedades, añade el comunicado, fueron “debidamente declaradas” a las autoridades tributarias españolas por medio del impuesto del Patrimonio y el de la Renta de las Personas Físicas. Aunque en su momento se constituyeron con un “fin operativo concreto”, a presente carecen de rentas y actividad y se encuentran en proceso de liquidación, aseguró la cantautora.

Según publica el diario español El País, la cantante mexicana Alejandra Guzmán también es mencionada en la investigación que señala que la voz de “Mala hierba” compró un inmueble de lujo en Miami a través de una empresa pantalla en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio notorio por sus privilegios fiscales y su confidencialidad. Desde 2014, Alejandra Guzmán es la única accionista de Frida Enterprises Corp, una compañía creada allí a través del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal).

El apartamento está en el condominio L’Excellence, con un valor que supera el millón de dólares en los listados de las inmobiliarias. El edificio está en la avenida Collins, conocida como la calle de los millonarios o Millionaires’ Row, con la bahía de Biscayne de un lado y el océano Atlántico del otro.

PUBLICIDAD

En 2018, Guzmán abrió una empresa homónima en Florida, Frida Enterprises Inc., creada para adquirir un penthouse en el condominio Aria on the Bay, una torre residencial frente al mar de 53 pisos y con lotes ofrecidos entre los 400 mil y los 10 millones de dólares. La diferencia entre ambas compañías –explica El País- es que, en la de Islas Vírgenes Británicas, Guzmán no aparece en las versiones públicas del registro mercantil y se beneficia de una de las regulaciones fiscales más laxas del mundo.

Vale la pena aclarar que tener una sociedad “offshore” no es ilegal, pero su falta de transparencia permite evadir impuestos, e incluso incurrir en lavado de dinero. Los autores de la investigación contactaron al equipo de prensa de la cantante para aclarar su papel en Frida Enterprises y si estaba al corriente de sus obligaciones fiscales, pero declinaron ofrecer declaraciones.

Según los Pandora Papers, el cantante español Julio Iglesias ha invertido una fortuna que asciende a casi 112 millones de dólares en cinco propiedades en Indian Creek Island, una isla privada de Miami. Pero su nombre no aparece en el registro de la propiedad porque está oculto detrás de cinco sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas.

Según la investigación, Iglesias está ligado a 19 sociedades en ese archipiélago caribeño, tramitadas por el despacho Trident Trust, la mayor fuente de documentos de la filtración. Su esposa, la holandesa Miranda Rijnsburger, es directora en 15 de ellas, mientras que Iglesias es el único al frente de las otras cuatro. Además de sus cinco mansiones en India Creek Island, el artista tiene seis residencias más modestas en Miami. El cantante está en el grupo de los millonarios con mayor cantidad de empresas “offshore” en toda la filtración, explica El País.

PUBLICIDAD

Otras estrellas de la música como Luis Miguel y Miguel Bosé aparecen también en los Pandora Papers,.

Sin embargo llama la atención la inclusión de otra figura de las artes pero no musicales sino literarias. Se trata del escritor Mario Vargas Losa. El escritor y premio Nobel de Literatura se encuentra entre los nombres de la investigación de los Papeles de Pandora, al haber tenido a su nombre una compañía “offshore” en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

De acuerdo con la información revelada por el diario El País, La Sexta y el portal web peruano de periodismo de investigación Convoca, Vargas Llosa fue el titular de la sociedad Melek Investing entre 2015 y 2017.

Según el documento de adquisición, la sociedad recibió un capital de 1.1 millones de dólares, cuya cuenta manejaría el banco de inversión estadounidense Jefferies para invertirlo en distintos instrumentos financieros y bursátiles.

El dinero provenía de “las regalías obtenidas por las ventas de sus libros y de varias propiedades que había vendido recientemente en Londres y Madrid”.

La adquisición de esta sociedad se hizo con la asesoría de la firma panameña Overseas Management Company (OMC), para quien la agente literaria Carmen Balcells escribió una carta de recomendación a favor de Vargas Llosa.

En todos los documentos publicados, Vargas Llosa consigna como domicilio su vivienda en el distrito limeño de Barranco, en un edificio frente al océano Pacífico.

Sin embargo, la agencia literaria Carmen Balcells afirmó a los medios encargados de la investigación que Vargas Llosa no residió durante ese tiempo ni en Perú ni en España, las dos nacionalidades que posee el escritor.

La firma literaria aseguró que la “offshore” fue creada por el banco para manejar una cartera de inversión tras el divorcio del escritor con Patricia Llosa.