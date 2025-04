Chente Ydrach sufre la muerte de su “hermano de la vida, Idel Vázquez”

View this post on Instagram

“Después de una larga batalla, esta mañana nos despedimos. Tu familia te acompañó en todo momento. En algún lío que nos metimos, un día te escuché decir: ‘mi mamá me decía desde chiquito que si me dejaba solo un rato en la jungla, después me encontraba encima del león’. Ahora ese león se encamina al más allá en donde nos encontraremos luego. Sé que vas a estar velando a los tuyos y me sospecho que tu clon, Maximus, siempre sabrá que papá está con él. Lo mismo con la bella Loretta quien carga tus ojos. La misma red de apoyo que te acompañó en esta odisea, los acompañará a ellos”, manifestó.