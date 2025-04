Chiky Bombom cumple su sueño de celebrar su quinceañero en “Hoy día”

Nunca es tarde para cumplir los sueños, y si no, que lo diga la presentadora dominicana Lissette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom .

Eso no fue todo, pues el encargado de cantarle fue José Luis Rodríguez “El Puma” .

El mensaje de su mamá

Como si la celebración no fuera suficiente, Chiky Bombom también recibió un mensaje muy especial de su mamá, quien a través de una videollamada expresó su emoción y bendiciones.

“Felicidades. Le doy gracias a Dios por lo que ustedes le están haciendo a ella, de verdad que sí. Que Dios me la siga bendiciendo y que nunca cambie su forma de ser, que sea siempre humilde”, dijo entre lágrimas.

La progenitora de la comunicadora recordó que en su momento, debido a limitaciones económicas, no pudieron organizarle una gran fiesta, optando en su lugar por llevarla a un restaurante. “Nunca es tarde para cumplir los sueños”, afirmó orgullosa al verla radiante en su vestido de quinceañera

Visiblemente emocionada, Chiky Bombom agradeció el gesto y envió un mensaje a su madre: “Quizás en tu momento no pudiste celebrarme los 15 años, pero no importa, mi amor, porque Telemundo me lo está celebrando ahora”.