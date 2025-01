Chiky Bombom llora la inesperada muerte de Killadamente: “Me ha dolido tanto”

“En ocasiones cuando ella estaba luchando con la depresión, yo la podía entender tan perfectamente, pero el que no lo ha vivido no lo entiende. Yo entendía su vacío, yo entendía su confusión, yo entendía que no tenía respuesta, yo entendía que se sentía perdida, y también entendía que probablemente no tenía el apoyo alrededor de ella”, indicó la presentadora de televisión, cuyo nombre de pila es Lissette Eduardo Cleto, y quien ha revelado anteriormente que ha afrontado escenarios como la depresión, ser madre soltera y migrante.