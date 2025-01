¿Quién era la influencer “Killadamente”, que falleció a los 27 años?

¿Quién era “Killadamente”?

Su manera sincera de contar sus experiencias más trágicas, como las burlas que vivió en su infancia por su aspecto físico, se robaron el cariño de los más de 6 millones de seguidores en Instagram y 4 millones de suscriptores que tuvo en su canal de YouTube donde sus icónicas frases como “excuse me?” y “me amo y no me importa” resonaban por todo lo alto en sus videos. Cabe destacar que su “roast yourself change” tuvo más de 40 millones de reproducciones en la plataforma.