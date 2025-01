Muere la influencer dominicana Killadamente a los 27 años

De acuerdo con el medio La República, la prima de la creadora de contenido, de 27 años, afirmó que lo único que se sabía sobre el deceso es que “estaba cenando normal, empezó a ahogarse y se quedó sin aire. Le dio un ataque (...) la llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla”.

Fue tal su alcance que en 2017 lanzó el tema musical “Me amo y no me importa” y más tarde, “Qué me hiciste hacer”, ambas con un fuerte mensaje de empoderamiento para quienes, como ella, se han sentido señaladas en algún momento y desmotivadas por su aspecto físico.