EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Claire Foy revela que sufrió una grave infección parasitaria

La actriz de la serie “The Crown” también padece de una enfermedad autoinmune

5 de febrero de 2026 - 3:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Archivo. EFE/EPA/TOLGA AKMEN (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La actriz británica Claire Foy, una de las protagonistas de la multipremiada serie “The Crown” ha revelado que padeció una grave infección parasitaria que la llevó a cambiar radicalmente de dieta y le provocó pérdida de peso.

En el podcast titulado “Table Manners”, que reproduce la cadena CNN, la actriz contó a los presentadores Jessie y Lennie Ware que había dejado de beber cafeína, antes de explicar los motivos que le habían llevado a ello.

“Hace unos años, tuve parásitos. Qué asco”, dijo. “Seguía perdiendo peso y no sabía qué me pasaba”, agregó Foy, de 41 años, quien afirmó creer que contrajo los parásitos en Marruecos y que los tuvo durante “al menos cinco años” antes de descubrirlo.

El médico le confirmó la existencia de esos parásitos que le parecieron “asquerosos, absolutamente repugnantes”, lo que le obligó a modificar su dieta para tratar de eliminarlos ya que “no quería tomar antibióticos muy fuertes”.

“Tomé todas esas cosas desagradables, y parte de eso fue dejar la cafeína”, comentó, admitiendo que no fue fácil, ya que solía beber “al menos 15 tazas de té al día”.

La protagonista de “A Very British Scandal” también comentó que padece otra enfermedad autoinmune que le obliga a restringir los alimentos que toma y por ello no come gluten ni azúcar, “excepto cuando salgo a cenar”, matizó.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
El diario de hoy
jueves, 5 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
