Tras el llamado que hicieran varias artistas británicas en apoyo al movimiento #Metoo y Time’s Up durante los British Academy of Film and Television Arts en el que, entre otras cosas, reclama igualdad salarial, en las pasadas horas se reveló que la protagonista de la serie “The Crown”, Claire Foy, cobró menos que el actor que hace de su esposo, Matt Smith.