El comediante Dave Chappelle fue golpeado durante una actuación en el Hollywood Bowl el martes por la noche. Los guardias de seguridad persiguieron y dominaron al atacante, y Chappelle pudo continuar con su actuación mientras se llevaban al hombre en una ambulancia.

NBC News informó que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo en la madrugada del miércoles que el hombre portaba un arma falsa con una hoja de cuchillo real dentro. La oficina de relaciones púbicas del LAPD no hizo ningún anuncio oficial de un arresto en las horas posteriores al ataque, y no respondieron de inmediato a una solicitud de más detalles por parte de Associated Press.

Chappelle estaba realizando su rutina de “stand-up” en el anfiteatro, como parte del festival “Netflix Is a Joke”, cuando el hombre subió al escenario y lo derribó. Jamie Foxx estaba en las alas del escenario y Chapelle le agradeció por responder al ataque. Por su parte, Chris Rock también estaba allí y, en tono de broma, preguntó si el atacante era Will Smith.

PUBLICIDAD

Hay que recordar que el pasado 27 de marzo, Smith abofeteó a Rock durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar, luego de que el comediante hiciera una broma relacionada a Jada Pinckett Smith, esposa de Smith.