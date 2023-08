¿Te has preguntado cómo sería una respuesta de la cantante Rosalía al tema que le dedicó su exprometido, Rauw Alejandro? Pues por el momento, los avances de la tecnología han convertido esa incógnita en una realidad.

Zaid, un productor chileno, utiliozó la inteligencia artificial para poner la voz de la cantante española en el tema “Ahora Te Jode”, una canción que muy bien podría servir como una contestación a “Hayami Hana” de Rauw Alejandro.

Sin embargo, la intérprete de “Despechá” no está sola, pues también se utilizó un simulador para añadir la voz del cantante argentino Quevedo, quien se lanzó a la popularidad tras el BZRP Music Sessions, Vol. 52 “Quédate” del también argentino Bizarrap.

Los intérpretes de “Beso” confirmaron su separación el pasado 25 de julio, en medio de especulaciones de una posible infidelidad por parte de la voz de “Punto 40″.

“Borré todas las fotos que tenía de ti, to’ los videos y los recuerdos en París. Punto sin retorno, mira en lo que me transformo(...) A la única persona que daba la vida por ti, no quiero saber de ti. No me busques más a mí, lo nuestro ya se jodió por culpa de tus mentiras”, dice un fragmento de la canción, que ya cuenta con más de 380,000 views en la plataforma YouTube.

Escucha el tema aquí:

“La necesito en Spotify” y “¡Qué temazo!” son solo alguno de los comentarios de aprobación de los cibernautas.

Luego de confirmarse la separación de la famosa pareja, el cantante puertorriqueño le dedicó a principios del mes de agosto “Hayami Hana”, donde a través de la música, ofreció detalles de su relación y dejó entrever que podría existir la posibilidad de una reconciliación a futuro. “Y si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón…”, cantó Rauw Alejandro.

Ahora, solo queda esperar si en algún momento la denominada Motomami se anima a contestar.