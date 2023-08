Las rupturas son dolorosas. Y para los cantantes, las canciones, en muchos casos, sirven de vía para desahogarse y gritar a los cuatro vientos sus sentimientos hacia sus exparejas.

Esas letras suelen ser reveladoras y muestran también el lado vulnerable de los artistas. Mientras, para otros sirven para comunicar que ya superaron esa etapa de la ruptura.

Y aunque sabemos que faltan varios meses por concluir el año, estas son algunas de las canciones dedicadas a los que ya no están:

1. “Hayami Hana By Raúl” (2023)

El reguetonero Rauw Alejandro dedica a la española Rosalía, recientemente separados tras haber un compromiso, con todo y anillo, de por medio, estas letras.

Según expresa Rauw, que en el tema se refiere a sí mismo como “el loquito tuyo que te quería de verdad”, hacia Rosalía no existen rencores ni reclamos, sino pura admiración y respeto. A través de su lírica, expuso que no va a hacerse el fuerte ni “frontear”, sino que la llora y la extraña.

También le deja saber a su ahora exprometida que estaba puesto para una relación duradera. Sin embargo, de alguna manera deja ver que la distancia por sus respectivos trabajos les afectó, así como las presiones de grupo con las que tienen que lidiar, al igual que con la prensa y las redes sociales.

La canción, con una duración de poco más de cinco minutos, incluye el coro que repite la frase “Todos saben”, y que termina con “saben un car...jo”, en clara referencia a la avalancha de rumores y suposiciones que se hicieron, y que de alguna manera intentaba empañar la relación que llevaba con Rosalía.

Deja saber que nunca fue infiel y que Rosalía le regaló sus “mejores días”, además de hacer referencia al tatuaje que lleva con su nombre y a la canción de ambos, titulada “Beso”, con la que anunciaron que se habían comprometido.

Asimismo, deja la puerta abierta a regresar con ella en un futuro: “Y si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón…”

Al final reitera lo doloroso de la ruptura, pero se despide con “te digo adiós, que te vaya genial”.

Otros temas, como este, abordan el desamor desde otra perspectiva: con aires de superación.

“Mi ex tenía razón/ Dijo que no iba a encontrar uno como él/ Y me llegó uno mejor/Que me trata mejor/ Mi ex tenía razón/ Cuando dijo que nadie me lo hará como él/ ¿Pa’ qué le digo que no? / Si me lo hace mejor”, reza parte de la letra de la canción en la que Karol G se refiera además a su actual pareja Feid.

En junio de este año, Karol G y Feid se dejaron ver juntos por primera vez como pareja durante el concierto que el intérprete colombiano hizo el Kaseya Center en Miami, Florida, como parte de su espectáculo “Ferxxo Nitro Jam Underground Tour”. Ambos llegaron agarrados de mano y muy sonrientes.

La aparición de Karol G y Feid juntos se dio un día después que el exponente Anuel AA-expareja de la colombiana- insistió en llevar un comportamiento que promueve la violencia machista al utilizar una camisa con un mensaje para los artistas durante la reciente edición de los Premios Tu Música Urbano 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Tras su ruptura, Karol y Anuel han tomado su relación para inspiración de un puñado de temas, algunos explícitos y otros implícitos. De hecho, muchos de los temas del álbum “Mañana será bonito” de Karol hacen referencia a la separación que se hizo pública en abril de 2021.

La canción anterior fue en respuesta a esta.

“Baby, te extraño y no te miento. No te guardo resentimiento”, es una de las estrofas del tema de Anuel AA dedicado a la voz de “El Makinon”. En el explícito tema, además, repite “Mejor que yo él nunca va a ser, no/Ni anotando mis truquito’ en un papel, yeh”.

No obstante, esta no es la primera vez que Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del artista, le dedicaba una canción a Carolina Giraldo Navarro. También lo hizo cuando lanzó el tema “Más rica que ayer” en respuesta a la canción de Shakira y Karol G titulada “TQG” (“Te quedó grande”), cuyas letras contienen alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño, respectivamente.

Anuel AA y Karol G culminaron su relación en el 2021 tras estar juntos por poco más de dos años.

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G grabaron la canción titulada “TQG” (“Te quedó grande”), en cuya letra sus seguidores ven alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

“Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía”, dice Shakira en la canción.

También asegura: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”, una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones tras la ruptura sentimental.

Mientras, Karol G, lanza: “La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente/E’ como tapar una herida con maquillaje: no se ve, pero se siente/Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia/Lo que ella no sabe es que tú todavía me está' viendo to’a’ la historia’ “

Y agrega: “Dile a tu nueva bebé que por hombre’ no compito/Que deje de estar tirando, que al meno’ yo te tenía bonito”.

Tiene una duración de 3 minutos y 37 segundos y una letra que no deja dudas de que este tema de Shakira, junto a BZRP va dirigido a su exesposo Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, una joven estudiante de 23 años.

Conocida ya popularmente como “Pa tipos como tú”, la “Sesión No. 53″ es una canción en la que la colombiana se despacha bien a gusto con su expareja.

Pero esta colaboración con el argentino no se trata de la primera vez en la que Shakira le canta a uno de sus ex. De hecho, a Piqué ya le ha salpicado con otras dos canciones: “Te Felicito” y “Monotonía”.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú/A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú/Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques/Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques/ Entendí que no es culpa mía que te critiquen/Yo solo hago música, perdón que te salpique”, es parte de la letra del popular tema.

Y muchas más...

La lista de artistas que le han cantado a sus exparejas es casi interminable y abarca muchos más ejemplos: Rosalía con “Despechá”, Alanis Morissette con “You Oughta Know”, Miley Cyrus con “Flowers”, Nancy Sinatra con “These Boots Are Made For Walking”, Jennifer Lopez con “Qué Hiciste”, son algunos ejemplos.

Otros serían Luis Miguel con “Culpable o No - Miénteme Como Siempre”; Julio Iglesias con “Hey!”; Carly Simon con “You’re So Vain”; Adele con varios temas como “Rolling in the Deep” o “Someone Like You”; Joaquín Sabina con “Princesa” o Rocío Jurado con “Ese hombre”.

También, cómo no: “The Heart Wants What It Wants”, de Selena Gomez, “Olvídame y Pega la Vuelta” de Pimpinela; “Happier Than Ever” de Billie Eilish, o el disco de Maroon 5 “Songs About Jane”.

En definitiva, el amor y su contraparte, el desamor, sea en forma de despecho o nostalgia, es una de las fuentes de inspiración más poderosas de la música.

¿Quieres escuchar más canciones de despecho? Aquí una lista con varios temas adicionales.