Al son de la plena pisó suelo boricua, la Miss Universe Puerto Rico Karla Guilfú Acevedo, tras su histórica participación en el certamen Miss Universe 2023, celebrado el pasado sábado en El Salvador.

”Creo que lo mejor que puede pasar, luego de lo que viví, es llegar a casa, adónde está mi gente y mi familia y sentir ese calor humano que tanto nos distingue a los puertorriqueños. Me siento feliz de estar aquí con mi desempeño. Para mí lo más importante era hacerlos sentir orgullosos y creo que ese cometido sí lo logré”, expresó la reina de belleza en entrevista con El Nuevo Día.

La representante puertorriqueña fue recibida con música, banderas, besos y aplausos por seguidores y fanáticos, que llegaron en horas de la tarde hasta el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

Tras una impecable representación en el país centroamericano, Guilfú Acevedo logró posicionar, por segundo año consecutivo, a Puerto Rico en el anhelado “Top 5″ del concurso de belleza. De igual manera, hizo historia como la sexta aspirante boricua en ocupar un lugar en el cuadro de semifinalistas por seis años consecutivos.

La patillense no se fue con las manos vacías de El Salvador, pues la noche del sábado se convirtió en una de las ganadoras de “Voice for Change” y se llevó $12,000. Esto, luego de presentar su proyecto social “Está bien, no estar bien” como método de prevención y concientización del suicidio.

“Yo siempre he sido una reina bien vocal sobre la importancia de cómo nosotras las reinas somos mujeres líderes, que siempre buscan impactar positivamente a las personas que nos rodean. Mi plan ahora es seguir evolucionando y desarrollando lo que es mi organización sin fines de lucro y con ese premio más todavía, que estará financiando mucha de las cosas que tenía en planes y quizás no tenía esa parte, pero ahora al eso añadirse muchas cosas se pueden volver realidad”, comentó la joven de 25 años a la prensa.