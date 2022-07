No importa si eres una persona hogareña o fiestera, son muchos los que albergan en su memoria algún evento que le marcó la vida, especialmente cuando los días parecen no tener fin y el sol calienta más de la cuenta. Esto no excluye a la clase artística.

Esta tarde, mientras desfilaban por la alfombra roja de Premios Juventud 2022, que tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, algunas estrellas se confesaron con El Nuevo Día y revelaron cuál es la fiesta veraniega que jamás olvidarán y por qué.

El presentador puertorriqueño José Figueroa “El Negro” y su esposa, la maquillista profesional Tania Pitre, fueron las primeras víctimas. Con la complicidad que los caracteriza, la feliz pareja respondió.

“Bueno, la fiesta veraniega que jamás podremos olvidar, ellos no estaban (sus hijos) y por qué no la podemos olvidar, pues no se lo podemos decir porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, dijo el boricua entre risas.

Antes de irse a Turquía para grabar el nuevo programa “La Isla de Enamorándonos”, el cantante y presentador Carlos Ponce y su esposa, la presentadora mexicana Karina Banda, comentaron que “la mejor fiesta de verano es Premios Juventud”.

Con toda la emoción de haber llegado por primera vez a la premiación de Univisión, el joven cantante Luis Vázquez dijo que es una persona “100 por ciento fiestera”. Tanto, que las parrandas navideñas, para el salsero, comienzan en verano.

A toda prisa, porque las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, Villano Antillano no se despidió de las cámaras de este medio sin dejar claro que el “Guaya Guaya Fest” es el evento veraniego que siempre trae a su memoria.

El cantante y ganador de la segunda edición del programa “Tu cara me suena”, Michael Stuart, describió que ha pasado por varias etapas: antes era el más fiestero, luego el “casi” más fiestero y ahora es el más hogareño. Sin embargo, recordó sus “jangueos intensos” en “los Mascamambos, los Kamea Meha y las fiestas en Boquerón”.

Jerry Rivas, integrante de El Gran Combo de Puerto Rico, según sus compañeros, es el que más fiestas veraniegas ha disfrutado. El intérprete lo confirmó y destacó las fiestas patronales, muy distintivas de la isla y el Festival Playero Los Tubos de Manatí.