El locutor y comediante Alex Díaz siempre se ha caracterizado por ser una persona transparente, y que goza de mantener a sus seguidores informados de cada cosa que acontece en su vida. Esta mañana no fue la excepción. El también empresario recurrió a sus redes sociales para relatar los momentos de incertidumbre que se encuentra atravesando, razón por la que no podrá ser escuchado hoy de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. a través de KQ 105.

“¡Gracias Dios mío por haberme protegido esta madrugada! Les cuento: A eso de las 11:00 p.m., y luego de haberme comido una suculenta pizza, pues ya me encontraba en la cama, ‘ready’ para dormir y comienzo a sentir una molestia en la barriga. Lo primero que me vino a la mente fue ‘¿esa pizza que me comí quiere salir ya?”. El caso es que decido quedarme en la cama porque estaba súper cansado y la molestia, de un 2 en nivel de dolor, pasó a un 5 súper rápido. Ahí trinqué todos los esfínteres y dije ‘tendré que ir a sala de parto ahora mismo’. Para sorpresa mía no pasó nada, pero la molestia continuaba y cada vez más era más intensa. A eso de las 3:00 a.m. despierto a Leyra porque ya no podía con el dolor y arrancamos para sala de emergencias. Llevo aquí desde entonces y gracias a Dios las atenciones han sido A+”, lee parte del escrito que publicó el propietario de La fritanga de Toñita en Tampa.

El mensaje, que en cuestión de horas cuenta con cientos de “me gusta” y comentarios cargados de buenos deseos para el actor, detalla que inmediatamente le pusieron una inyección para el dolor, le tomaron algunas muestras de sangre y le recetaron unas pastillas. De igual manera, Díaz informó que gracias a lo anterior el dolor se ha normalizado. Mientras tanto, le toca esperar por los resultados de un CT Scan.

“Los mantendré al tanto de todo. Por esta razón no creo que pueda estar con ustedes hoy de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. por KQ 105 como siempre, pero pondré de mi parte para estar de vuelta mañana haciendo lo que me apasiona. Agradecido con el personal del hospital, pues han sido súper serviciales y atentos con mi achaque de viejito llorón. Posdata: Ando como Farru antes de convertirse: ‘Pepa y agua pa’ la seca, to’ el mundo en pastillas en sala de espera’”, añadió el ocurrente locutor.

Díaz se reincorporó a las ondas radiales boricuas -a través de KQ105 FM de Univision Radio- como sustituto del retirado locutor Amós Morales a principios del 2022. “Amós es el papá de la radio. Gracias por ser ejemplo de todos los que laboramos en la radio”, sostuvo Díaz durante un encuentro con los medios de comunicación locales en el Uforia Lounge en The Mall of San Juan al momento de asumir el espacio radial.