Luego de una semana de haberse reincorporado a las ondas radiales boricuas -a través de KQ105 FM de Univision Radio- como sustituto del retirado locutor Amós Morales, Alex Díaz informó en sus redes sociales que no saldrá al aire por los próximos siete días tras dar positivo a COVID-19. Hasta el momento, el también comediante está asintomático.

“¿Por qué no estuve hoy en mi programa radial? Bueno, les cuento… Como ya todos deben saber, el 3 de enero (el pasado lunes) comencé mis labores como locutor oficial de KQ105 lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Esto para mí ha sido algo de suma importancia y algo que llevo meses coordinando y trabajando fuerte para que se diera, y por fin ya estamos aquí. Les agradezco a todos por sus mensajes de apoyo y cariño con mi trabajo estos días en la estación. Agradezco también sus llamadas y palabras cuando me llaman, pues son de suma importancia y valor para mí. Como también deben saber que soy un hombre de fe y creyente en un Dios que todo lo puede y que dentro de su inmensa sabiduría sabe el momento perfecto para que se cumpla su voluntad y jamás me opondría a su mandato”, comenzó el propietario del “foodtruck” La Fritanga de Toñita en Tampa, Florida.

En el escrito, Díaz narró que el pasado miércoles se realizó una prueba de COVID-19 después de estar en contacto con una persona que había arrojado positivo al virus. Ese mismo día, durante la noche, el comediante recibió su resultado, el cual dio positivo. Inmediatamente, según contó, se aisló.

“Al llegar a la casa le hicimos una prueba a mis chicas y salieron negativo, pero aun así estamos tomando las medidas de precaución y de sanidad para evitar algún contagio. Es por esto que la empresa me solicitó no regresar a mis labores hasta sieste días desde ayer (miércoles) para evitar cualquier contratiempo/contagio a mis compañeros, lo cual es totalmente entendible y aceptable”, continuó.

El escrito, que en Instagram cuenta con cientos de “me gusta” y el apoyo de amigos y colegas, también refleja el malestar del empresario. Aún en estas circunstancias, Díaz no ha perdido su particular sentido del humor y aprovechó para lanzar un chiste a sus seguidores.

“No saben lo mal que me he sentido, pero no por haber salido positivo, sino por lo mucho que disfruto mi trabajo y lo mucho que había esperado para poder ejercerlo. No les había escrito antes, pues les confieso mis sentimientos estaban en ‘high’ y hasta lloré de la frustración, pues para mí es algo bien importante y saber que tengo que esperar una semana más me da una tristeza increíble. Ahora que ya estoy mucho mejor les escribo y de esta manera mantengo la cordura. ¡Jeje! Para los que se preguntan, pues hasta ahora no he sentido síntoma alguno y para asegurarme he estado tirando ‘peítos’ a cada rato para probar de que tanto yo como todos en casa tengan su olfato en óptimas condiciones. Además, hablé con mi doctora y me recomendó realizarme otra prueba en varios días si no tengo síntomas para verificar algún posible falso positivo. Les agradezco a todos por su comprensión y sus oraciones para que todo salga bien y pueda estar de vuelta en mi ‘work’ a la brevedad posible. Mientras, aquí ando, poniéndome al día con mis series de Netflix y viendo mis vlogs favoritos en YouTube”, agregó.

Díaz se desempeñó del 2005 al 2012 en la emisora KQ 105 FM. “Amós es el papá de la radio. Gracias por ser ejemplo de todos los que laboramos en la radio”, sostuvo Díaz durante un encuentro con los medios de comunicación locales en el Uforia Lounge en The Mall of San Juan.