Año Nuevo, vida nueva. Oficialmente, comenzó el 2024, y muchas personas ya piensan en sus próximos proyectos, los objetivos que planean alcanzar y los deseos que les gustaría cumplir. Asimismo, hay quienes ya saben lo que les sucederá este año y lo esperan con ansias. En los próximos 365 días, hay varias celebridades que serán madres o padres. Algunos por primera vez, mientras que otros tendrán la oportunidad de revivir la experiencia y sumar aún más amor a la familia.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson

“Hoy decidí utilizar ropa llena de brillos para desviar la atención de algo que está sucediendo por acá. No sé si está funcionado”. Con esas palabras, la actriz y cantante, Suki Waterhouse, le contó al mundo que iba a ser mamá.

Su revelación generó sorpresa, desconcierto y una gran felicidad, entre el público que asistió al Corona Capital 2023, que se celebró en noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

La noticia dio la vuelta al mundo y no tardó en revolucionar las redes sociales. ¿El motivo? No solo significaba la maternidad de la actriz de Daisy Jones & The Six, sino también la paternidad de Robert Pattinson, uno de los actores más conocidos de Hollywood y quien se robó los corazones del público cuando interpretó al vampiro Edward Cullen en la saga de Crepúsculo.

Maluma

“Tengo una noticia muy bonita para contar”, dijo Maluma en octubre durante su show en Washington, Estados Unidos. Pero esa sorpresa no era solo el videoclip de su tema “Procura”, que permitió, además, que todo el mundo conociera la cara de su pareja, Susana Gómez, sino algo mucho más grande: su paternidad.

Al final del romántico video, se pudo ver a la pareja en una visita médica y en un pequeño monitor, una ecografía. De esa manera, el intérprete de “Felices los cuatro”, le anunció al mundo que estaba esperando su primer bebé junto a su novia. “Ahora sí, Maluma baby” y “Solo amor para ustedes. ¡Los amamos infinito!”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fans.

Hilary Duff

Durante el último mes de 2023, la exprotagonista de Lizzie McGuire le dio una sorpresa a sus 27 millones de seguidores: anunció que estaba embarazada de su cuarto hijo, el tercero junto al músico, Matthew Koma, con quien está en pareja desde 2017 y casada desde 2019.

El posteo que realizó en Instagram incluyó una tierna foto de Hilary Duff, tocándose la panza, su marido, sus hijas Mae y Banks Violet de 5 y 2 años, respectivamente, y Luca, de 11, fruto del anterior matrimonio de la actriz con el jugador de hockey sobre hielo, Mike Comrie. Este 2024, la familia le dará la bienvenida a un nuevo integrante.