La actriz y cantante estadounidense Hillary Duff, quien se dio a conocer públicamente siendo una adolescente con la serie de Disney Channel “Lizzie McGuire” en el 2001, esta tarde compartió unas imágenes de lo que el parto de su tercera hija, el cual realizó desde su hogar.

Hace tres meses nació la niña Mae James. En algunas de las fotografías compartidas con sus 17.6 millones de seguidores por Instagram se puede apreciar a la actriz de 33 años en su labor de parto, junto a su esposo, el músico Matthew Koma y una partera.

En el mensaje dijo haberse sentido segura durante el parto, para el que fue fundamental contar con un sistema de apoyo adecuado, como la cantidad perfecta de espacio, contrapresión, humor, quietud y las personas que apoyan.

“Mi esposo es el ancla más tranquila en la habitación cuando tengo ganas de escalar las paredes y mi pequeña Molly es una doula extraordinaria que se sentó conmigo cuando necesitaba estar quieta y callada”, expresó a la vez que revelaba alguna anécdota jocosa dentro del proceso.

Asimismo, resaltó la presencia y apoyo de su madre, lo que le daba seguridad el que estuviera a cargo de sus otros hijos mientras la artista se encontraba en pleno proceso de parto.

“Esto es un trabajo duro… todas las formas en que una mujer trae un bebé lo es. Desde embarazarse hasta cesáreas, partos en el hospital o en casa, el viaje de la lactancia materna y criar a estos pequeños seres de manera responsable para que sean ciudadanos firmes, confidentes y amables en el mundo. Consume por completo. Una aventura tediosa, mágica, milagrosa… Salud para todas las madres todopoderosas. Ustedes hacen que las montañas se muevan a diario ♥”, concluyó la actriz.

Duff , quien actuó en películas como “The Lizzie McGuire Movie”, “Agent Cody Banks”, “Cheaper by the Dozen”, “A Cinderella Story”, “Raise Your Voice”, “The Perfect Man” y “Cheaper by the Dozen 2″, es madre de Luca Cruz y Banks Violet.