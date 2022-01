La animadora radial Saritza Alvarado declinó este año continuar en el espacio “El bollete”, que moderaba junto con Javier Bermúdez y Alexis “Yogee” Rodríguez en SalSoul para dedicarle más tiempo a su familia.

Al menos así lo expresó al medio Primera Hora en una entrevista en la que explicó las razones por la que dejó el programa radial que comenzó primero junto al animador Yan Ruiz y luego con Javier y “Yogee” en SalSoul.

Alvarado desea pasar más tiempo con familia, en especial con su niño Adrián de, 4 años, y a su vez enfocarse en el desarrollo de su compañía Hablandología, enfocada en brindar talleres de proyección personal y comunicación efectiva. El horario del programa limitaba algunas actividades familiares en las tardes.

El programa radial se transmite de 3:00 a 7:00 p.m. y la animadora explicó que llegaba tarde a su casa y aunque cuenta con el apoyo absoluto de su esposo Anthony Rivera, se estaba perdiendo actividades con su hijo.

Alvarado compartió hoy en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a los oyentes de la emisora, a sus ahora excolegas radiales Javier y Alexis “Yogee” y a la gerencia de SalSoul por la confianza depositada en ella a través de su trabajo.

“A mis bellos oyentes, que tanto me han preguntado, solo tengo una palabra que decirles: GRACIAS. Gracias por abrirme sus puertas, por el cariño y darme la oportunidad de evolucionar haciendo lo que amo. A José Nelson (Díaz) a Luis “Tuto” Soto y a todos en SalSoul quienes, en el medio del caos, confiaron en mi trabajo y me permitieron mantenerme en el espacio. A mis compañeros Javier y Yogee, los voy a extrañar demasiado. Yogee, gracias por todo lo que me enseñaste, compañero. Javier, sabes que eres mi ángel, mi colega y gran amigo. A todos los colaboradores, Gary, Alex, a todos GRACIAS. Saben que no estaré en SalSoul, pero estaré aquí siempre para lo que necesiten. Los quiero”, escribió en su cuenta de Instagram.

Alvarado enfrenta un duelo ante la muerte de su padre Luis Alvarado López, a finales de diciembre. La repentina partida física de su progenitor la hizo organizar sus prioridades y enfocarse en su proyecto y en su familia.

El padre de la animadora perdió la vida en un accidente en su finca en Cidra cuando quedó pillado por su auto contra una estructura de madera. Su hermano también murió en un accidente por intoxicación por monóxido de carbono de un generador eléctrico. Ambas partidas físicas la han estremecido fuertemente, pero a la vez le han mostrado el verdadero valor de las cosas y de estar presente tanto en palabra como en acción.

El pasado 9 de diciembre, la exlocutora de SalSoul como su hermana Zuleika vivieron uno de los momentos memorables de sus vidas al ser llevadas al altar por su padre. Ambas hermanas contrajeron matrimonio en la misma fecha.

Saritza aceptó al empresario Anthony Rivera como su compañero de vida, tras siete años de relación. Mientras que Zuleika, se casó con el licenciado Elionay Imbert.