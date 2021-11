El actor chileno Cristian de la Fuente, quien es juez en el reality “Así se baila”, viajó de emergencia a su país al recibir la noticia de que su hermana, Andrea, había fallecido.

A través de su cuenta en Instagram, el también modelo y presentador de televisión publicó una carta de despedida acompañada por una fotografía en la que aparece con sus cuatro hermanos.

“Quién iba a pensar que esa foto sería nuestra última Navidad juntos, después vino la pandemia y hoy una llamada telefónica nos demuestra lo frágil que es la vida. Una llamada telefónica puede cambiar todo. Por eso no dejemos nada para mañana, no tengamos cuentas pendientes, no dejemos de decirle ‘te quiero’ a quienes queremos, no nos quedemos enojados con alguien por una estupidez, la vida es muy frágil y creemos que ‘el mañana’ lo tenemos asegurado, pero no es así…”, escribió.

Según se ha publicado, De la Fuente llegará hoy, miércoles, a Chile para darle el último adiós a su hermana. El actor, quien recientemente conversó con El Nuevo Día sobre el papel protagónico que encarna en la serie de Pantaya, “El juego de las llaves”, añadió en su publicación que estarían todos los hermanos juntos para despedir a su hermana.

“Mañana volveremos a estar los CINCO juntos para despedirte Andrea, para celebrar tu vida, tu humor especial y todos los momentos especiales que vivimos juntos. Seguiremos siendo cinco, pero desde hoy nos vas a cuidar desde el cielo”, expresó De la Fuente.

El actor chileno es parte del panel de jueces del programa de Telemundo “Así se baila”, donde comparte deberes junto Jacky Bracamonte, Mariana Seoane y Adamari López.