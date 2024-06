Cristina Porta se despide de Maripily: “Te quiero porque es imposible no hacerlo”

“

También nos juzgamos, nos atacamos y nos equivocamos la una con la otra. Perdón por no poder verte por dentro como lo hago ahora. Estos días me has demostrado que eres de verdad y me ha sorprendido lo extremadamente generosa que eres con las personas que quieres. Me has cuidado como si fuese una más de tu familia y me has regalado poder sentir el amor de una isla que me llevo en el alma.

”

Cristina Porta, periodista española