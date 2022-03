El pasado 13 de diciembre de 2021, la modelo india Harnaaz Kaur Sandhu, se convirtió en la nueva Miss Universe 2021. Sin embargo, en días recientes ha sido blanco de todo tipo de comentarios por su cambio físico luego del reinado universal.

Casi tres meses después de alzarse con el título de la mujer más bella del universo, la joven de 22 años ha participado en varios eventos sociales donde ha mostrado su nueva imagen. Como era de esperarse, el debate en las redes sociales no se ha hecho esperar y, aunque hay quienes destacan que esto es inclusión a la diversidad de cuerpos y la defienden, como es el caso de la exreina de belleza Alicia Machado, otros han enviado fuertes comentarios sobre la apariencia de la beldad india.

“¡Todo lo que se necesita es el coraje para volver más fuerte, siempre cree en tus fortalezas y nunca te rindas! Pero lo más importante, nunca dudes de ti mismo”, se lee en una de sus publicaciones de Instagram. Mientras que en otra más destaca: “No dejes que otros te digan lo que no puedes hacer. No dejes que las limitaciones de los demás limiten tu visión. Si puedes eliminar tus dudas y creer en ti mismo, puedes lograr lo que nunca creíste posible”.

Sin embargo, injustamente, los comentarios que más sobresalen y abundan en plataformas como Instagram son negativos. Entre las desacertadas opiniones se encuentran: “Si te metes en un concurso de belleza y lo principal es ser delgada... pues ya tú lo sabes que debes mantenerte”, “La paraguaya sigue más bella y triunfando, en fin no tardó mucho el tiempo en darnos la razón” y “Jamás una persona con sobrepeso se va a ver mejor que una persona delgada”.

Alicia Machado defiende a Harnaaz Kaur Sandhu

Luego de que en redes sociales se viralizaron fotos comparativas de Harnaaz Kaur Sandhu, la exreina de belleza venezolana Alicia Machado se posicionó al respecto.

A través de un comentario, la ganadora de la primera edición de “La casa de los famosos” de Telemundo dijo: “gracias a Dios esta hermosa reina y valiente mujer no tiene a míster cerdo (Donald Trump) de jefe. Este 2022 es otra era de empatía, amor a el prójimo y hoy el bullying es un delito”.

De igual forma, otro grupo de usuarios han criticado duramente al certamen de belleza y se preguntan “por qué no la ponen en tela de juicio como a Machado”. La actriz y presentadora de televisión se convirtió en Miss Universe en 1996 y al igual que Harnaaz Kaur Sandhu tras unos meses como reina, ganó un poco de peso.

Tanto fue el impacto en la sociedad de hace más de 20 años que debido a su cambio sutil se vio obligada en regresar a la figura que tenía cuando fue coronada como ganadora del certamen. Incluso en televisión se transmitió cómo la modelo y actriz realizaba una rutina de ejercicio dictada por un entrenador profesional.

Mientas que Trump, directivo del evento, estaba presente frente a las cámaras para hablar sobre el físico de la exreina de belleza, aunque aseguró que era la mujer más hermosa que había visto.

“Me llevaron al gimnasio, y estaba expuesta ante 90 medios de comunicación. Donald Trump estaba allí. (Yo) no tenía idea de lo que pasaba. En ese momento estaba a punto de llorar frente a todas las cámaras. Le dije: ‘no quiero hace esto’. El señor Trump me respondió: ‘no me importa’”, relevó Machado en una ocasión al The New York Times.

Otras reinas que han sido criticadas por su peso

Siera Bearchell, Miss Canadá 2017

A pesar de haber sido una de las finalistas de Miss Universe 2017, Siera Bearchell, representante de Canadá, fue criticada por haber ganado peso.

Ella respondió en Instagram: “Aunque soy la primera en decir que no soy tan delgada como lo era cuando tenía 16 o 20 años, o incluso el año pasado, soy más confiada, capaz, sabia, humilde y apasionada que nunca. Cuando empecé a amar a quien yo era en lugar de intentar siempre encajar en lo que yo pensaba que la sociedad quería que fuera, gané sabiduría en un nuevo aspecto de la vida…”, escribió.

Migbelis Castellanos, Miss Venezuela 2014

Después de su reinado como Miss Venezuela 2014, Migbelis Castellanos aumentó casi 30 libras. La reacción de Osmel Sousa, quien para ese entonces dirigía el certamen local venezolano no se hizo esperar, y le llamó la atención a la modelo para que volviera al peso de cuando conquistó el título.

Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006

Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006, también fue criticada por haber ganado peso durante una gira por India en su reinado.

La modelo se defendió. Incluso, luego de ser coronada como Miss Universe e inmediatamente después de tomarse la foto oficial (otra vez con Trump), se desmayó, se dice, debido al estricto régimen de ejercicios y dieta al que se sometió para llegar al concurso.