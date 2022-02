Los certámenes de belleza han evolucionado significativamente a través de los años. Actualmente, para escoger a una soberana, la decisión no solo se basa en el aspecto físico, sino que cada vez toman más importancia aspectos como su capacidad intelectual, simpatía y desempeño ante el público.

Así es como, finalmente, tras un proceso de transformación total, quien resulte ganadora renuncia a una vida privada. Desde ese día en adelante su caminar no tan solo estará lleno de fotos, viajes, zapatos, maquillajes y todo lo que envuelve el glamour. También vendrán lágrimas, desencantos y lo que la sociedad ha vuelto común: las críticas en las redes sociales.

El pasado domingo, el fallecimiento de Miss USA 2019, Cheslie Kryst -en lo que aparenta ser un acto de suicidio- conmocionó al mundo. Para muchos era irreal la idea de que la beldad de 30 años haya acabado con su vida. Cómo si sus allegados la describían como una mujer colmada de cualidades, apasionada defensora de la reforma de la justicia penal y que por mucho tiempo trabajó gratuita y desinteresadamente para clientes que cumplían excesivas penas de prisión por delitos leves de drogas.

Sin embargo, un ensayo publicado por la revista Allure en marzo de 2021, ha levantado una ola de especulaciones sobre las razones que, según confirmó la policía de Nueva York, condujeron a la exreina de belleza a lanzarse desde el edificio de apartamentos donde vivía en Manhattan.

“Cada vez que digo ‘voy a cumplir 30′, me estremezco un poco. A veces puedo enmascarar con éxito esta respuesta incómoda con emoción; otras veces, mi entusiasmo se siente vacío, como si fuera una mala actuación”, escribió Kryst.

“La sociedad nunca ha sido amable con quienes envejecen, sobre todo con las mujeres (se hacen excepciones ocasionales para algunas de las ricas y algunas de las famosas)”, continuó. De acuerdo con Kryst, en más de una ocasión recibió mensajes en sus redes de personas que le decían que no era lo suficientemente bonita para ser una reina de belleza y que su cuerpo parecía de hombre.

En esa línea, algunas exreinas boricuas han aprovechado la coyuntura para expresar cómo los comentarios y las opiniones de varios seguidores en las redes sociales han influido en sus estados de ánimo y autoestima.

“Por experiencia propia, las palabras que se verbalizan en este campo por más fuertes que seamos nos afectan. Está en la persona canalizarlas de diferentes maneras. Ahora bien, ¿cuándo se atreverán los ‘críticos’, los foros de belleza y las personas en general a soltar la necesidad de materializar energía baja a través de las críticas y otros? ¿Cuántas vidas más deben apagar su luz para tod@s poder despertar?”, sentenció Mayra Matos, Miss Universe Puerto Rico 2009.

“Ya basta. El mundo no está en su mejor momento, nosotros como especie tampoco. Escojamos no lanzar nuestras frustraciones en contra de alguien. Por el contrario, escojamos buscar balance interno. La única forma de lograr un mejor balance es con pequeñas acciones de amor, empatía y el vivir en el presente diariamente. Si no te sale ser amor y empatía hay un refrán que dice: ‘fake it till you make it’ así que practícalo hasta que te salga”, incluyó.

Gabriela Berrios, quien fue Miss Universe Puerto Rico en el 2014, también contó su versión. Incluso, la puertorriqueña aclaró que “el bullying cibernético es un problema que lleva pasando por muchos años y no todo el tiempo las personas miden sus palabras antes de decirlas o escribirlas”.

“Durante mis años de escuela recibí mucho bullying de mis compañeros de clase, pero nada comparado con el bullying recibido cuando competí en Miss Puerto Rico, Miss Universe y otros certámenes. Recibí bullying de gente que conocía y gente que no, que como iban a otra candidata, pues vamos a atacarla a ella. Como no les gustaba, pues vamos a atacarla, entre otras cosas, pues no sé sus motivos, pero lo hacían. Recibí tantos mensajes de que era fea, gorda, vieja, que parecía hombre, que me veía muy muscular, que no debía ser reina, y si sigo no termino”, detalló Berríos en Instagram.

Al final del mensaje, la sanjuanera reveló que al igual que Kryst, en más de una ocasión, pensó en suicidarse. “Expresar esto es algo que jamás pensé hacer, tuve muchas veces en mi mente quitarme la vida y sí puedo decirte que muchas veces quise intentarlo”.

De igual manera, Aryam Díaz, Miss Mundo Puerto Rico 2021, dejó saber que no todo es glamour en el mundo de los certámenes de belleza. Muchas veces, aquellas jóvenes que deciden ir tras la meta de lograr una corona, a lo más que se exponen es a la crítica en diversos medios.

“Opinamos, criticamos y enjuiciamos a los demás por el simple hecho de que piense, sienta o actúe de una manera diferente. Pero, el problema aparece cuando esas opiniones, críticas o juicios negativos, nos influyen tanto que pueden llegar a cambiar nuestra percepción sobre nosotros mismos y nuestro entorno… Me atrevo a compartir con ustedes algunos comentarios que me han hecho. Muchas veces dudé de mi capacidad, pensé en que tal vez no era suficiente para lograr mis metas e incluso empecé a creer que merecía críticas…”, dijo la joven natural de Naranjito.

“Hoy doy gracias a Dios, a mi familia y a mis amigos por siempre apoyarme, amarme como soy y ver lo mejor en mi. Especialmente doy gracias a mi madre porque de ella aprendí a ser una mujer fuerte y optimista. Tener presente que detrás de todo lo negativo viene algo positivo y grande es parte fundamental para vivir plenamente. No entregues tu poder pero, tampoco, te niegues a crecer. Eres fuerte, eres valiosa, eres única y ese es tu poder. Termino con una frase de Eleanor Roosevelt que dice: “Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”, manifestó.