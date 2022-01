El 8 de diciembre de 2019 Zozibini Tunzi se convirtió en la tercera mujer de Sudáfrica en alzarse con la corona de Miss Universe. Su reinado fue uno atípico, pues lo que se perfilaba como un año muy activo se vio opacado debido a la pandemia del COVID-19. Esto llevó a que retuviera la corona por un año y cinco meses.

Desde su residencia oficial en el estado de Nueva York, pudo compartir con quien también se coronó en 2019, la Miss USA, Cheslie Kryst, quien falleció el domingo luego de que cayera de un edificio de apartamentos en Manhattan, en lo que se informó que fue un suicidio.

Ambas participaron del Miss Universe y la pandemia las obligó a estar juntas durante el encierro, en el que constantemente compartían todo tipo de videos en sus redes, motivando a sus seguidores.

Llena de incredulidad y tristeza, la exreina sudafricana le dedicó un mensaje a la modelo y abogada de 30 años fallecida a través de su cuenta de Instagram, junto a algunas fotos y videos compartiendo juntas.

“Cheslie mi amiga, estoy devastada. No pude pegar un ojo, atrapada entre no creer las noticias y tratar de entender lo que estaba pasando. Se suponía que me enviarías fotos del atuendo que ibas a usar para una boda este sábado pasado y todos los detalles que sucedieron en el evento. Me tomaste por sorpresa Reina. No estoy preparada para un mundo en el que tú no existas. Espero que estés descansando tranquila ahora amor. Lo significaste todo para tanta gente y siempre lo serás. Dejaste una marca en este mundo y tocaste tantas vidas. Celebramos tu vida. Te amo tanto, tanto mi eterna amiga y eternamente Miss USA❤ QEPD hermosa 🕊❤”, publicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene 2.7 millones de seguidores.

Horas antes de trascender la noticia de su muerte, Kryst escribió en un mensaje en su cuenta de Instagram: “Que este día te traiga descanso y paz”.

La exreina colaboraba actualmente en el programa de variedades Extra, cuyos productores emitieron un comunicado en el que dijeron sentirse devastados y dijeron que ella era “una parte muy querida de la gran familia de Extra”.

Nacida en Michigan, había estudiado en una escuela de negocios y en una facultad de Derecho, y antes de presentarse al concurso de belleza ejerció como abogada, además de fundar el blog de moda White Collar Glam.

Sus familiares, por su parte, pidieron intimidad en estos momentos de amargura y recordaron que Cheslie “cuidó, amó, rio y brilló”, y que será recordada “como hija, hermana, amiga, mentor y colega”.