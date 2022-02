No todo es glamour en el mundo de los certámenes de belleza. Muchas veces, aquellas jóvenes que deciden ir tras la meta de lograr una corona, se exponen a un sinnúmero de críticas en diversos medios, principalmente en las redes sociales.

Así lo dejó ver la actual Miss Mundo de Puerto Rico 2021, Aryam Díaz Rosado, tras el fallecimiento de la Miss USA 2019, Cheslie Kryst, el domingo luego de que cayera de un edificio de apartamentos en Manhattan, en lo que se informó fue un suicidio.

“El mundo de certámenes de belleza esta de luto con la pérdida de una increíble reina y esto me hizo reflexionar”, mencionó la beldad puertorriqueña, quien “se atrevió” a compartir algunos de los comentarios que ha recibido, y que en un momento le hicieron dudar de su capacidad.

“Opinamos, criticamos y enjuiciamos a los demás por el simple hecho de que piense, sienta o actúe de una manera diferente. Pero, el problema aparece cuando esas opiniones, críticas o juicios negativos, nos influyen tanto que pueden llegar a cambiar nuestra percepción sobre nosotros mismos y nuestro entorno… Me atrevo a compartir con ustedes algunos comentarios que me han hecho. Muchas veces dudé de mi capacidad, pensé en que tal vez no era suficiente para lograr mis metas e incluso empecé a creer que merecía críticas…”, dijo la joven natural de Naranjito.

Díaz Rosado, quien representará a Puerto Rico en el certamen internacional Miss Mundo el próximo miércoles, 16 de marzo, culminó agradeciendo el apoyo recibido y con una frase inspiradora para otras personas.

“Hoy doy gracias a Dios, a mi familia y a mis amigos por siempre apoyarme, amarme como soy y ver lo mejor en mi. Especialmente doy gracias a mi madre porque de ella aprendí a ser una mujer fuerte y optimista. Tener presente que detrás de todo lo negativo viene algo positivo y grande es parte fundamental para vivir plenamente. No entregues tu poder pero, tampoco, te niegues a crecer. Eres fuerte, eres valiosa, eres única y ese es tu poder. Termino con una frase de Eleanor Roosevelt que dice: “Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento””, manifestó a través de su cuenta en Instagram.

Solo 40 de las 97 participantes de Miss Mundo serán las que buscarán la corona en Puerto Rico, luego de que el 16 de diciembre se pospusiera ante los casos de COVID-19, que se reportaron entre las reinas de belleza y el equipo que trabajaba en el evento.

Las primeras 15 candidatas ya fueron seleccionadas, que incluye a las participantes que ganaron algunas de las competencias preliminares. Más tarde se reveló el resto de las las 25 concursantes que fueron seleccionadas por el jurado, entre las que destaca a Díaz Rosado.