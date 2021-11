En su empeño por lograr una imagen impecable y dar lo mejor de sí en el certamen internacional, Miss Mundo de Puerto Rico, Aryam Díaz Rosado se sometió recientemente a dos procedimientos estéticos que estuvieron a cargo del reconocido cirujano plástico Luis Rodríguez Terry.

Para la joven, estos procedimientos son herramientas muy útiles para lograr su meta de “sacar la mejor versión de mí y sacar la mejor versión para poder representar a Puerto Rico por todo lo alto”.

Entrevista a Aryam Diaz, Miss Mundo Puerto Rico sobre las cirugías que le realizaría el doctor Luis Rodríguez Terry, otoplastia y aumento de busto. En la foto, el cirujano le muestra a la reina de belleza el tipo de implante que colocaría en sus senos. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

“La cirugía plástica siempre me ha encantado, me ha llamado la atención como a través de un procedimiento médico puede mejorarse la autoestima de una persona y sacar la mejor versión de cada una de nosotras”, añadió.

El Nuevo Día tuvo acceso a la intervención quirúrgica en la que Rodríguez Terry realizó una otoplastia y aumento de busto.

“La recuperación fue más rápida de lo que esperaba. Los primeros dos días fueron los más fuerte, pero con los medicamentos indicados no es algo que no puedes superar. Luego fui mejorando y estoy encantada con el resultado. Quedó mejor de lo que imaginaba”, dijo la joven naranjiteña de 22 años.

El primer procedimiento se realizó para corregir cualquier asimetría en las orejas, explicó el galeno.

“Es una cirugía bastante sencilla, donde ayudamos a echar la parte superior de la oreja hacia atrás. Ella tiene una pequeña asimetría y es para que se le vean las orejas bonitas cuando tenga el pelo recogido”, explicó Rodríguez Terry.

Entrevista a Aryam Diaz, Miss Mundo Puerto Rico sobre las cirugías que le realizaría Luis Rodríguez Terry, otoplastia y aumento de busto. En la foto, el cirujano evalúa las orejas de la reina de belleza. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

El experto manifestó que la mayoría de las personas que se someten a la otoplastia son aquellas que tienen unas orejas que proyectan más de lo normal y “puede ser el polo superior, que es el caso de ella, aunque hay otros casos donde la oreja completa sobresale. Se buscar que tenga dobleces y simetría”.

Se trata de un procedimiento bastante sencillo que acostumbra realizarse en la oficina del cirujano plástico. Sin embargo, debido a que también se haría el aumento de busto, el galeno efectuó ambos procedimientos en un centro de cirugía ambulatoria.

Por otra parte, el aumento de busto fue de poco volumen y con una baja proyección para mantener la naturalidad.

Aryam Díaz, Miss Mundo de Puerto Rico 2021, se sometió a una cirugía de levantamiento de busto y a una otoplastia para corregir sus orejas. (Suministrada Suministrada)

“Como ella es delgada, alta y quiere un ‘look’ natural, vamos a poner implantes de bajo perfil, que son los que se utilizan en modelos y en mujeres que quieren un poco de volumen sin que parezca que tienen implantes. Ya se hizo un análisis en un sistema digital que recrea en 3D cómo va a quedar su cuerpo después del implante. Con eso, entre los dos escogimos los implantes que daban el resultado que ella estaba buscando”, detalló Rodríguez Terry.

Aunque el periodo de recuperación fue de una semana antes de que Díaz Rosado pudiera volver a realizar actividades cotidianas y ejercicio cardiovascular, tendría que esperar entre un mes y un mes y medio para continuar con su entrenamiento de pesas, al menos en la parte superior de su cuerpo.

Esto no ha sido un impedimento para que la joven continúe su entretamiento a poco más de un mes del certamen.

“Aproveché estar en mi casa, sin actividades para estudiar más bien historia de Puerto Rico y practicar más mi inglés. También me dediqué a trabajar otros proyectos desde mi hogar, así que la recuperación no fue una pérdida de tiempo sino que un periodo que he podido aprovechar muy bien”, destacó la reina de belleza que enfatizó haber quedado muy complacida con el trabajo realizado por el cirujano plástico y el trato recibido por el personal de Plastic Surgery Institute Luis Rodríguez Terry, en San Juan.

Desde el comienzo de su preparación para el certamen internacional –que además incluye entrenamiento físico y cuidado de la piel- la intención de Díaz Rosado ha sido resaltar su belleza sin cambiar quien realmente es.

Aryam Díaz, Miss Mundo de Puerto Rico 2021, se sometió a una cirugía de levantamiento de busto y a una otoplastia para corregir sus orejas. (Suministrada Suministrada)

“Deseo verme bien, pero de una manera natural, sin exagerar”, recalcó.

La beldad boricua será la anfitriona de la edición 70 del certamen internacional Miss World 2021, que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico el jueves 16 de diciembre de 2021 bajo la producción de Francisco “Paco” López.

“Estoy muy emocionada y muy feliz porque gane o no, ya Puerto Rico va a estar en boca de todo el mundo. Las participantes van a poder hacer turismo interno en nuestra isla y yo estoy muy feliz de poder guiarlas en ese transcurso”, concluyó.