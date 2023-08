¡Su sueño se hizo realidad! La joven Dalila Zapata conquistó una anhelada corona como representante de Puerto Rico y vuelve a demostrar que padrecer de Síndrome de Down no le impide alcanzar las metas que se proponga.

Su más reciente triunfo se dió ayer en República Dominicana, donde fue parte de diversas actividades, desde el 1 de agosto, hasta la gala final, que se celebró ayer sábado, en el Hotel Caribe Princess Deluxe en Punta Cana.

La joven de 24 años, la primera y única candidata con Síndrome de Down, se enfrentó a otras candidatas, que se midieron en el certamen internacional Miss y Mister Hispanoamérica Internacional, en el que fue coronada bajo el título Miss Universal Model Look PR Internacional, para el que cumplió con los requisitos de participación, que incluyen: personalidad, talento, proyección, pasarela, y desenvolvimiento escénico.

“Estoy muy contenta. Mi sueño se ha hecho realidad. Gracias a toda la gente por su apoyo, un abrazo. ¡Llevo la corona para Puerto Rico! Un beso a todos. Echa pa’ lante, tú puedes”, fueron sus primeras expresiones hoy a El Nuevo Día, mientras hace alusión al lema que le caracteriza.

En la transmisión del certamen, se pudo observar a la joven residente de Moca desfilar por la pasarela muy segura de sí misma, con porte, elegancia y la soltura que le caracteriza.

Momento luego de haber sido coronada Dalila Zapata. (Suministrada)

La puertorriqueña ya había conquistado en su isla el título de “Miss Universal Model Puerto Rico 2023″, quien ha demostrado una amplia experiencia en el modelaje, ya que incursionó a los siete años y ha podido destacarse en las pasarelas de diseñadores locales e internacionales.

En entrevista con El Nuevo Día, el pasado 27 de julio, la reina había declarado su deseo de ganar esa corona y lo orgullosa que se sentía de representar a su patria.

Aunque Zapata tiene algunas limitaciones al hablar, en ese momento su madre Nélida Hernández declaró que ha participado de los fogueos previos al certamen para la parte de preguntas y respuestas. Zapata es la única concursante con discapacidad intelectual, por lo que su madre se siente muy orgullosa de la inclusión de la joven como representante de poblaciones que en muchas ocasiones son excluidas.

“Todo lo que ha hecho Dalila es por voluntad de ella. Como madre siempre la voy a apoyar. Esto de los concursos de belleza es un campo totalmente nuevo para ella, pero lo más importante es que ella se lo está disfrutando. La preparación, su interés en aprender, el apoyo de la gente y ante todo demostrar que no hay imposibles y Dalila es un ejemplo vivo de ello. En una de las preguntas del fogueo me preguntaron sobre el aborto y mi respuesta es según mi caso si hubiera abortado hoy Dalila no estaría aquí. Hoy no hubiese una Dalila rompiendo esquemas y demostrando que no hay límites”, sostuvo la madre de la modelo que también se ha dedicado a la filantropía.

Dalila es un milagro de vida, ya que a los seis meses fue operada de corazón abierto y no le daban una prognosis alentadora por parte del equipo médico. “Ella fue un milagro y la verdad es que todo lo que se propone lo logra. Dalila le abrió las puertas a muchas chicas como ella en el modelaje, en su deseo de ayudar a los demás y ahora en el campo de los concursos de belleza”, explicó la orgullosa madre.