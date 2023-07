Dalila Zapata no tiene límites a la hora de cumplir sus metas y demostrar que ser una joven con Síndrome de Down no es sinónimo de obstáculo. Al contrario, después de dejar una huella por más de una década en las pasarelas locales e internacionales, la modelo se dispone a representar a Puerto Rico en el certamen internacional Miss y Mister Hispanoamérica en República Dominicana en la competencia de Miss Universal Model Look PR Internacional.