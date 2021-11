“El miedo es un invitado silencioso que vive en todo lo que hacemos en nuestra vida. Es algo que está en nuestro cerebro. Es fundamental para nuestra sobrevivencia porque tiene un objetivo muy claro, que es protegerte. Pero, a veces, este miedo te deja estancado, por lo que puede provocar que nada malo te suceda, pero también evita que suceda algo extraordinario en tu vida”, sostiene el motivador y conferenciante mexicano Daniel Habif.

Todos los seres humanos sentimos miedo en diferentes instantes de nuestra vida, ya que es una emoción que aparece cuando existe una amenaza, ya sea física o emocional, real o imaginada. Sin embargo, no todos sabemos cómo enfrentarlo y cómo sacarle partido para nuestro bienestar emocional.

Es por esto que el conferenciante mexicano de 38 años decidió utilizar su experiencia con el miedo para abordar el tema que le da vida a su segundo libro “Las trampas del miedo”, el cual está disponible en diferentes librerías, en Amazon y en su página de internet www.danielhabif.com. DANIEL HABIF

Daniel Habif, orador, motivador y escritor mexicano de trayectoria internacional. (Suministrada Suministrada)

En “Las trampas del miedo” Habif, quien actualmente estudia su tercera carrera, ahora en psicología, reúne el trabajo de cuatro años de investigación, esfuerzo y estudio, en el que presenta una aproximación en tres dimensiones hacia el miedo: la biológica, psicológica y espiritual. El autor explica cómo operan estas trampas y ofrece herramientas para superarlas e incluye varias de las secuelas que el miedo causa. También explora varias alternativas para enfrentarlas.

“Las trampas se ponen para conseguir algo en específico. El miedo te paraliza, te pone ciertas trampas, pero identificarlas es lo más importantes para que decidas las herramientas que vas a utilizar para abordarlo”, asevera en entrevista telefónica con El Nuevo Día. En el libro, el autor no solo comparte sus luchas contra el miedo, sino las estrategias y técnicas que utilizó para trabajar con él, por lo que es un libro íntimo. De esta forma, establece que su obra no es clínica, sino inspiracional y educacional, ya que a través de las letras comparte “un arsenal de herramientas contra el miedo que te llevará a establecer una nueva relación con las circunstancias que producen temor e iniciar el camino a un nuevo y mejor futuro”. Además, confía en que le pueden funcionar al más amplio porcentaje de los seres humanos.

El también creador del galardonado best-seller “Inquebrantables” (2019) destaca que existen miedos que compartimos los seres humanos, como el miedo a la soledad, a la incertidumbre, a la permanencia del dolor, a los prejuicios y hasta la incapacidad de reconocer los talentos que poseemos. “El miedo es un invitado silencioso que vive en todo lo que hacemos en nuestras vidas”, señala Habif, quien se ha destacado por sus frases motivacionales, por sus mensajes de apoyo y por los 19 millones de seguidores en sus redes sociales.

El libro se presenta en varios formatos: carpeta dura, carpeta blanda y audiolibro. Quienes compren el libro de manera física se encontrarán con un efecto especial: sus páginas parecen inconclusas. Y es que, para el motivador -al igual que cada ser humano- es una obra en proceso, en constante cambio y evolución. Aquellos que prefieran la versión de audiolibro descubrirán una narración particular en la voz de Habif, musicalizada, que incluye frases motivadoras, reflexiones y hasta meditaciones.

El mismo invita a practicar la meditación y la respiración. Habif asevera, desde su experiencia, que la respiración puede “balancear tu sistema, hacerte entender perspectiva y abordar el miedo. Y esto es parte de lo que ofrece el libro. Empieza de una forma sencilla con cómo funciona tu sistema nervioso, porque de ahí nace todo. El balance completo no existe”, añade.

Sin embargo, el autor busca en balance en su vida a través de la escritura. “No sé vivir sin escribir. Es difícil, pero son procesos dolorosos y, a la misma vez, fascinantes”. Por esto ya está inmerso, junto a su esposa, en la creación de su tercer libro.

Con agenda llena para el 2022

Aunque Habif destaca que no es una persona que planifica, sino que vive el momento, ya tiene planes concretos para el 2022.

“Pienso ir a Puerto Rico en junio del 2022 a presentar mi gira, aunque lo más que me interesa es ir a Culebra”, sostiene con una carcajada. El exitoso escritor y conferenciante comenzará “Ruge”, la que describe como “toda una experiencia audiovisual” el 25 marzo de 2022, en el Radio City Music Hall de Nueva York. Luego visitará 25 ciudades de Estados Unidos, y países como Argentina, Chile, España, Italia, Francia, entre otros.

Graba junto a Farruko

La escritura no es su única pasión. A Daniel Habif lo mueve el impacto que han tenido sus palabras en la vida de los demás, lo que lo impulsa a seguir. A esto le suma la música pues es amante de la misma desde los 18 años. Para atender este interés, compone para otros artistas. No obstante, no había grabado con ninguno hasta que un puertorriqueño le hizo el acercamiento.

Ese puertorriqueño es Farruko, con quien Habif grabó junto el tema “La 167″. Farruko - Ki (Pseudo Video) ft. Onell y Daniel Habif | La 167 ⛽️🏁 - YouTube El tema, que incluye una reflexión, cuenta con miles de reproducciones en YouTube.

“Es un gran tipo. Me invitó a escribir parte de la canción. Me explicó el concepto y cuadraba perfectamente con mi propósito y trabajo. Me dio la oportunidad y no la quise desaprovechar”. Habif escribió, le envió la letra y Farruko lo dirigió en esta iniciativa que emocionó de gran manera al conferenciante, que se encuentra disponible para colaborar junto a otros artistas.

Y aunque este escritor, artista, compositor e “ïnfluencer” no se preocupa por lo que le depare el futuro, de lo que sí está seguro es que ayudar a la gente da sentido a su vida, que ansía seguir en la música, terminar su carrera en Psicología, continuar con su tercer libro y hasta crear un documental pues para él “Es más importante empezar las cosas que terminarlas”.