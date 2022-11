En el 2020, la autora de los libros “Harry Potter”, J.K. Rowling causó revuelo en las redes sociales cuando publicó una serie de mensajes en los que daba su opinión sobre la comunidad transgénero. En ese momento, fueron muchos los que reaccionaron en contra de los comentarios, incluyendo a la estrella y protagonista de la saga de películas de “Harry Potter”, Daniel Radcliffe, quien dijo en ese momento que “las mujeres transgénero son mujeres”.

En una nueva entrevista, publicada ayer por la revista IndieWire, Radcliffe se expresó abiertamente sobre por qué decidió hablar públicamente en contra de la popular y controversial autora. “La razón por la que sentí que necesitaba decir algo cuando lo hice fue porque, particularmente desde que terminé ‘Potter’, conocí a muchos niños y jóvenes queer y trans que tenían una gran identificación con Potter en eso”, explicó Radcliffe. “Y al verlos heridos ese día, pensé que quería que supieran que no todos en la franquicia se sentían así. Y eso fue realmente importante”.

La reacción violenta contra Rowling estalló en junio de 2020 cuando publicó una serie de comentarios en Twitter en los que argumentaba que discutir la identidad de género niega el sexo biológico. “Si el sexo no es real, no hay atracción por el mismo sexo”, escribió la autora en aquel momento. “Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo, elimina la capacidad de muchos de hablar de manera significativa sobre sus vidas”.

Luego de estos comentarios, Radcliffe publicó una carta en el sitio web The Trevor Project, una organización sin fines de lucro que se enfoca en los esfuerzos de prevención del suicidio en la comunidad LGBTQ.

“Fue realmente importante hablar en ese momento, ya que he trabajado con Trevor Project durante más de 10 años, por lo que no creo que hubiera podido mirarme en el espejo si no hubiera dicho nada”, añadió Radcliffe en su entrevista en IndieWire. “Pero no puedo adivinar lo que está pasando en la cabeza de otra persona”.

Entre los detalles que escribió Radcliffe en su carta abierta, dejó muy clara su posición sobre el tema. “Las mujeres transgénero son mujeres”, escribió Radcliffe. “Cualquier declaración en contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos de las asociaciones de profesionales de la salud que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo (Rowling) o yo”.

“A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros de Harry Potter se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso para ti en estas historias”.

Cuando aparecieron los comentarios de Rowling, además de Radcliffe, fueron varios los artistas que reaccionaron en contra, incluyendo a la actriz Emma Watson y Eddie Redmayne. “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o tener que escuchar que no son quienes dicen ser”, afirmó Watson, quien alcanzó la fama en la serie de películas de Harry Potter.

Por su parte, Redmayne, que fue nominado al Oscar por su interpretación de una mujer trans en “The Danish Girl”, apuntó en su momento que está “en desacuerdo con los comentarios de Jo (Rowling)”, ya que considera que “las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas”.