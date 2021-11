El cantante español David Bisbal anunció hoy a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que arrojó positivo a COIVID-19. Aunque aseguró que está vacunado, el artista expresó que a su llegada a Madrid, tras su gira por América, le hicieron la prueba de rigor y ahí supo que tenía el virus.

Debido a esta situación el artista no ha podido ver a su familia, ya que se encuentra en cuarentena hasta tanto no obtenga un resultado negativo.

“Soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y estando con mi esposa y eso me parte el corazón, así que ese encuentro todavía no ha podido producirse y me muero de ganas que llegue el momento”, lamentó el artista.

David Bisbal, quien a principios de octubre se presentó en concierto en el Coliseo de Puerto Rico con su gira “En tus planes”, señaló que tuvo que cancelar varios de sus compromisos artísticos, incluyendo la semifinal de La Voz Kids (España), en la que es jurado, y su último concierto de gira en Barcelona.

Dicho concierto que estaba pautado para el 6 de noviembre en el Palau Sant Jordi, ahora se celebrará el 25 de este mes. “Los sanitarios me han dicho que estoy recuperándome muy rápidamente y que mi carga viral es ya baja. Por lo tanto, tengo esperanza, pero hasta que no de negativa no puedo retomar mi agenda de trabajo”, señaló el vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Bisbal hizo un llamado a la población a que no baje la guardia ante la pandemia, ya que estar vacunado no significa que uno está exento a contagiarse, como han reiterado los investigadores.

“Estar vacunado no nos indica que tengamos la seguridad de estar exento a no cantagiarnos como me pasa ahora. Animo a toda la gente a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible. Un beso muy fuerte”, concluyó el vocalista.