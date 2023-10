¡La exMiss Universe 1993, Dayanara Torres, ha estado de celebración! El pasado sábado compartió que fue sorprendida por el equipo de producción de la nueva película que está filmando en la isla y que próximamente será anunciada al público.

Con bizcocho, globos y un músico agasajaron a la también actriz, quien cumplió 49 años y se mostró muy emocionada ante la sorpresa, lo que catalogó como un cumpleaños maravilloso, que siempre recordará.

“Gente, estoy feliz porque sabes, me levanté y dije: ‘estoy trabajando, estoy haciendo lo que me encanta, lo que me apasiona con gente maravillosa, que aunque no nos conocemos tanto, siento mucho cariño de parte de ustedes’. Sepan que los quiero mucho también, que me hacen sentir querida y protegida, y mimada, me consienten hasta con azúcar negra, con lo que sea. Feliz de pasarla con ustedes que son mi nueva familia. Así que gracias por un hermoso cumpleaños”, dijo antes de pedir un deseo y soplar la vela del pastel.

El pasado mes de mayo, la modelo natural de Toa Alta anunció que culminó su relación sentimental con el productor y director de televisión, Marcelo Gama. Si bien ofreció algunos detalles de la separació, asegura que se encuentra muy feliz.

Según dejó ver en sus historias de la red Instagram, la madre de Cristian y Ryan continuó la celebración de cumpleaños durante la noche, desde el Don Rafa Boutique Hotel, en Miramar.