A una semana de haber comunicado que culminó su relación sentimental con el productor y director de televisión, Marcelo Gama, Dayanara Torres ofreció detalles de la separación y asegura que la felicidad que hoy siente no se apaga por la decisión que ambos tomaron.

“Estoy bien. Yo soy una persona bendecida. Yo soy una persona feliz, porque mi felicidad no viene de la persona con quien yo esté. La felicidad la lleva uno consigo. Estoy feliz y tengo muchas cosas que tengo programadas hasta el final del año. Estoy contenta”, indicó Torres a su compañera de labores, la presentadora Lily Estefan en el programa “El gordo y la flaca” de Univision.

Estefan comenzó el segmento preguntándole a la Miss Universe 1993 que cómo se sentía tras la anuncia su ruptura sentimental.

“A nuestra edad y en la etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta que la persona con la que comparte no es para ti o para el resto de tu vida, lo mejor es hablarlo como personas maduras. Desearle lo mejor. Así él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío. Le deseo siempre lo mejor y lo respeto muchísimo. Lo admiro mucho y uno tiene que pensar en su futuro” precisó sobre el proceso de separación.

La semana pasada, la modelo puertorriqueña que celebró en Puerto Rico sus 30 años de haber ganado la corona de Miss Universe comunicó a través de las redes sociales su regreso a la soltería.

“Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida, veo las relaciones de otra manera, si no son para siempre, son para enseñar. Siempre le agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por crecer junto a mí. Y, aunque ya no estemos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes”, dijo la beldad boricua.

Mensaje de Dayanara Torres sobre su separación de Marcelo Gama.

En entrevista con Primera Hora en mayo pasado, Torres compartió las razones por las que le asustaba querer a una pareja otra vez.

“Uno siempre le tiene miedo de enamorarse de nuevo, especialmente cuando pasas por cosas tan fuertes, humillantes, tristes…”, mencionó.

En su mensaje de Instagram, la animadora aclaró que, junto a Gama, continuará trabajando “en proyectos importantes y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Me llevo lo aprendido”, expuso.

A Estefan le confesó que por lo pronto no quiere conocer pretendientes, ya que su enfoque principal es ella y disfrutar de la etapa que vive junto a su familia, amistades y proyectos laborales.