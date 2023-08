Relajada y posando desde un sofá en un bañador de dos piezas, esta tarde de domingo la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres publicó una foto a través de la red social Instagram en la que mostró su esbelta figura, acompañada de fondo con la canción “It’s My Life”, de Bon Jovi.

“Este es mi domingo. How is yours...? 💛Ps. A los q les gusta hacer zoom, si, esa es la rodilla operada con los 77 puntos 🪡 #ProudOfMyScars #CancerSucks #AlwaysUnderTheShade #SPF #🧴”, leía el mensaje que acompaña la fotografía, que al momento ha sobrepasado los 40 mil “likes” y que entre muchísimos comentarios de sus seguidores, incluyendo a personalidades del mundo del entretenimiento, coinciden en que se trata de una foto candente.

En ese mensaje, la modelo, de 48 años, hace referencia a la cirugía en la pierna tras haber sido diagnosticada con cáncer en la piel, en el 2019.

Cuando la exreina de belleza recibió su diagnóstico de melanoma metastásico, se sometió a una cirugía que abarcó pierna, rodilla y muslo, y que requirió 77 puntos de sutura. Estuvo un año realizándose tratamientos de infusión y radiación cada tres semanas, eventos que la dejaban agotada.

La madre de Christian y Ryan Muñiz está en una relación de noviazgo con el productor Marcelo Gama. En mayo pasado, estuvo en Puerto Rico celebrando los 30 años de su reinado, tras haber cargado con el título de Miss Universe 1993.

Hace escasamente unas semanas regresó a la isla, donde debutó como una de las moderadoras en los Premios Juventud, cuya vigésima edición se llevó a cabo el 20 de julio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.