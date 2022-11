En 1993 Dayanara Torres se convirtió en la mujer más belleza del universo al ganar el certamen internacional de Miss Universe. Casi 30 años más tarde, sigue deslumbrando con sus expresivos ojos, pero también con su cutis terso y bien cuidado.

A sus 48 años, la beldad boricua confiesa que mantiene ciertas reglas básicas que sigue fielmente y son las que comparte a continuación.

1. Nunca acostarse con maquillaje. Este es un consejo que siempre le ha dado su madre y que ella sigue al pie de la letra, a pesar de la pereza y el cansancio.

“Me encanta ponerme maquillaje, me fascina. Quitármelo es lo más que odio, pero lo tengo que hacer porque se me quedé eso de mi mamá. Mi mamá tiene un cutis espectacular, le decían muñequita de nácar cuando era joven, la querían poner a competir y cosas así, pero ella no se atrevía. Desde pequeña yo sabía que siempre le estaban aplaudiendo la piel de mi mamá. Desde chiquitita, ella siempre me decía nunca te acuestes con un maquillaje, añade años a tu vida, aparte de que de verdad que afecta, porque yo si un día se me queda un poquito de ‘liner’, al otro día tengo los ojos inflamados”, confiesa.

2. Tomar mucha agua. La beldad boricua no solamente trata de mantener una alimentación balanceada, sino que conoce la importancia de consumir mucha agua para estar saludable.

3. Usar cremas para mantener la piel bien hidratada. “Me embarro todos los días de mi vida de cremas, en el cuerpo y en la cara. Uno siempre tiene sus cremitas más caritas a un lado para sus momentos, pero normalmente tengo mis cremas de siempre. No salgo a ningún lado sin tener mi crema y sin el SPF”, destaca.

