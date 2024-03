Dayanara Torres lanza su podcast para contar cómo logra ser feliz

View this post on Instagram

“Cada episodio te da las herramientas para entender que la llevas tú. La tienes que sentir tú y no tienes que esperar cuando tenga tal casa, auto, me pegue en la loto... no son cosas materiales. La felicidad depende de ti. He tenido momentos difíciles que no estoy feliz, pero trato y me ayudo con herramientas. Levantarme todos los días agradecida, es una manera de ser feliz”, indicó la exreina de belleza y moderadora que ha rebajado 45 libras.