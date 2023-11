“¡Qué lindo me quedó!”, exclamó Dayanara Torres al terminar la grabación del mensaje de voz que le dará la bienvenida a los millones de pasajeros que arriban al aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina. La ex Miss Universe es desde hoy y por el próximo año, la embajadora de la instalación aeroportuaria y como tal no solo se escuchará su voz, sino que próximamente los pasajeros podrán apreciar de una galería de imágenes que recoge importantes momentos en su trayectoria, desde los certámenes de belleza hasta la televisión y el cine.

Es así que la actriz, modelo y presentadora se convierte en la primera figura puertorriqueña seleccionada para esta nueva iniciativa de la empresa Aerostar, que administra el aeropuerto, y que según su presidente, Jorge Hernández, fue escogida por representar el calor humano que distingue a quienes son fruto de esta isla caribeña.

Torres se presentó esta mañana a la conferencia de prensa en el área de terminales del mismo aeropuerto con la amplia sonrisa que acostumbra, pero una vez tomó el micrófono la sorprendió la emoción.

“Me levanté esta mañana con esta emoción, con esta energía, tan agradecida. Realmente no sé cómo explicarles el honor que siento de ser la voz, esa voz cálida, que todos van a escuchar cuando lleguen o hasta cuando se vayan de Puerto Rico. No sé cómo expresarles la felicidad, lo agradecida que me siento de que hayan pensado en mí”, manifestó. “Este año ha sido maravilloso, ha sido increíble, tantas celebraciones; celebramos los 30 años de haber sido coronada, de haber llegado a Puerto Rico, de haberle traído un poco de alegría a mi país”, continuó la toalteña, de 49 años.

PUBLICIDAD

Dayanara Torres se convierte en la voz y embajadora del Aeropuerto Luis Muñoz Marín. (Vanessa Serra Díaz)

Torres compartió que enseguida que recibió la propuesta tuvo una respuesta afirmativa, porque además de ser un honor, también se convierte en una grata experiencia para quienes la escuchen. Se estima que el aeropuerto recibe unos 10 millones de pasajeros por año.

“Cuando gané y me fui a vivir a Los Ángeles, todos mis viajes como Miss Universo, iba al aeropuerto y la voz que oía y sentía conocida me hacía sonreír. Era la traductora que me tradujo en el concurso de Miss Universo, así que cuando me la encuentro durante mi año le digo, ‘tú eres la que me estás hablando’, y me dijo que sí, así que es algo lindo”, destacó la conductora de programas de la cadena Univision.

Torres fue despedida con un sabroso despliegue de música tradicional a cargo del grupo Gíbaro de Puerto Rico, dirigido por la maestra Aidita Encarnación. (Vanessa Serra Díaz)

De sus experiencias en aeropuertos, recordó el día en que regresó a Puerto Rico tras coronarse como la tercera boricua en ganar el título de belleza. “Ese día no se olvida, fue espectacular el recibimiento, la gente, todos los canales unidos, todo el mundo unido, dieron hasta el día libre para que la gente pudiera venir a saludar”, rememoró.

Esta iniciativa es parte de una inversión de cerca de $300 millones que actualmente y en los pasados diez años, Aerostar ha realizado en remodelaciones, ampliaciones y proyectos de cumplimiento y seguridad para modernizar las instalaciones con recursos tecnológicos, sistemas ecoamigables y eficientes con el fin de mejorar la experiencia de los viajeros.

/

El mensaje de la nueva embajadora se enfoca en los atributos de Puerto Rico. Este se transmitirá por audio en los terminales de entrada y salida del aeropuerto, seguido por las normas de seguridad establecidas por disposiciones federales. La imagen de Torres será exhibirá en las pantallas y carteles en las instalaciones. En estos, la exreina de belleza informará que es la embajadora del aeropuerto y que la voz que se escucha por las bocinas es la de ella.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico es mi casa y la tuya. Es diversidad, es cultura y es reflejo de la alegría de nuestra gente. A nombre de nuestro aeropuerto Luis Muñoz Marín te invito a que, a tu llegada, o a tu salida, te lleves a Puerto Rico en el corazón”, es parte del mensaje de bienvenida.

/

Dayanara permanecerá en la Isla hasta el inicio de la próxima semana para terminar con el rodaje de la película “Padres”, de Jurutungo Films, en la que tiene un rol estelar.

“Mi última película fue hace 10 años y no es porque no haya querido, sino porque no había llegado el proyecto correcto y este es el correcto y el más perfecto. Me encantó la idea, la historia, de los que hablamos; va a salir por Lifetime en español y me siento feliz”, dijo. Sobre el personaje adelantó que es uno muy cercano a ella, por tratarse de una madre de dos niñas que lucha mucho por su familia.

Las salidas y despedidas siempre están cargadas de emociones, unas mejores que otras, y en este caso, Torres fue despedida con un sabroso despliegue de música tradicional a cargo del grupo Gíbaro de Puerto Rico, dirigido por la maestra Aidita Encarnación.