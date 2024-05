Dayanara Torres será parte de la Primera Parada Puertorriqueña en la isla

“En ese momento solo pensaba, gane o no gane, por lo menos en esos momentos el mundo entero estaría escuchando de nuestra hermosa isla y todo lo que ofrecemos... ¿Cuánta gente querrá visitar y vivir la experiencia que esta isla brinda; pequeña en tamaño, pero repleta de tesoros... playas, bosques, lagunas, ríos, castillos, puentes, montañas; tanta historia, cultura, música, gastronomía, así como la gente más alegre y linda del mundo”, dijo la beldad puertorriqueña.

“En mi hogar, siempre Puerto Rico está presente. Desde nuestras comidas, nuestras tradiciones, navidades, tres Reyes Magos, el coquito, la Noche de San Juan, el coquí y nuestra música siempre están presente. Mis hijos crecieron sumamente orgullosos de ser puertorriqueños. Siempre me enorgullece verlos hablar de su tierra y de siempre escoger hablar en sus escuelas de Puerto Rico y sus tradiciones”, destacó la presentadora de televisión.

“Es un gran honor que me hayan invitado a ser parte de la parada ya que es la primera que se lleva a cabo en nuestra isla. Yo, que soy parte de la diáspora, conozco tan bien la importancia de celebrar nuestra isla y nuestras raíces y mantener siempre nuestra cultura donde quiera que estemos. Ese orgullo boricua es primordial y poder celebrarlo en la isla lo hace aún más especial”, manifestó.

“¡Absolutamente...! Siento que gran parte de mi sentir proviene de extrañar lo que tanto amo. El orgullo de ser puertorriqueña trasciende fronteras y el tiempo. No hay nada que nos llene más el corazón de orgullo que ver nuestra bandera en dondequiera que estemos... Seremos pequeños en tamaño, pero el mundo nos conoce dondequiera”, afirmó.

“Ha sido un gran honor para mí el poder ser esa voz que recibe y despide a todos en nuestro aeropuerto. La acogida ha sido hermosa. Recibo tantos mensajes y vídeos de gente conocida como los que no me conocen personalmente, felices de escuchar un mensaje lleno de cariño recibiéndolos en nuestra isla como despidiéndolos y esperando que vuelvan. Saber que, de alguna manera, los hace sonreír me hace tan feliz”, dijo.