De luto Justin Bieber: “Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo”

“Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo. Hasta entonces, sé que me estás mirando. Probablemente, sigas criticando a Beatty o Fagon por no haber tomado esa decisión en la esquina. Jajaja. Te echaré de menos. Me dolerá y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado", escribió el artista en Instagram.