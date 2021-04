A quien llamó “el amor de mis amores”, la actriz Magali Carrasquillo publicó ayer la esquela sobre el fallecimiento de su padre, el doctor Alfredo Carrasquillo Disdier, quien se desempeñó como dentista de diferentes generaciones.

La maestra de teatro, escribió en su cuenta de Instagram: “A tu lado hasta tu último suspiro, tal cual nos enseñaste. Te amaré siempre. Gracias por todo lo que soy y más”.

A “Freddie”y “El Coco” se le resaltó su pasión como caballista, criador y juez de caballos de paso fino. Amante de la poesía, el psicoanálisis, y su disfrute de los viajes, la zarzuela, la historia de Puerto Rico, la buena mesa, la ópera, el mar, la lectura y buena conversación, fueron otros de los atributos que lo distinguieron. Su familia invitó a recordar y celebrar su vida luego de que culmine la pandemia.

Asimismo, su hijo, el también actor y cantante, Juan Pablo Díaz Carrasquillo publicó un emotivo mensaje, con algunas fotos y videos de su abuelo, con quien gozaba de una relación de mucha afinidad y sensibilidad, además de ser una persona de la que recibió lecciones memorables.

“Entonces resulta que el Más Allá es dulce. Y San Pedro es un ejmayao. Le salieron unas caries, y reclutó pa que lo chequee a las mejores manos. Se me fue Abi. Usualmente uno tiende a tener mucha afinidad con un abuelo. El era ese abuelo. La sensibilidad hecha roble. El dentista del pueblo, el que le reconstruyó la sonrisa a todo Caguas, el que me enseñó que los hombres sí lloran, del que aprendí la empatía, el que me pegó su afición por las noticias y la música clásica. El vellonero original, el mejor bailarín de paso doble de este país, el de la carcajada dura y contagiosa. El daltónico de vista y de alma; siempre me protegió para que no me sintiera diferente en mi propia familia por mi color de piel. Malhablao como el solo, se estuvo cagando en Ceuta y en Sebastopol hasta su último suspiro...pero no se le olvidó decirme ni un solo “te amo”...y que mejor dicha y tranquilidad que esa?”, reza parte del mensaje.

“Decir que siempre lo recordaré implica que hay espacio para el olvido. Pero eso es imposible, porque el es eterno en mi. El es parte de mi molde, de mi fibra. Hoy celebro la dicha de contar con tu amor incondicional y tu presencia por tanto tiempo. La parte egoísta en mi quiere que me cuides y me protejas, pero que carajo yo se de la otra dimensión?! Gózatela como te la mereces, y ojalá y nos volvamos a ver...pero si no, tengo muchísimos recuerdos donde encontrarte. Te amo, paíto. Gracias por TANTO”, compartió con sus seguidores a través de su cuenta en Instagram y Facebook.

En marzo pasado, madre e hijo formaron parte de los talentos puertorriqueños en la producción cinematográfica “Pies en la Arena”, que se rodó en Puerto Rico y es una coproducción con República Dominicana, que podría estrenar el próximo año.