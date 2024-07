De segunda finalista a competir en el concurso internacional de Miss Charm

San Juan - La modelo Carolina Mía Gómez Cumba no había terminado de asimilar su logro al posicionarse como segunda finalista en el Miss Universe Puerto Rico cuando tocó a su puerta una oportunidad que no podía dejar pasar… representar a la isla en el certamen de belleza Miss Charm 2024.

Según relató la Gómez Cumba, el acercamiento se dio por parte de la organización Nuestra Belleza Puerto Rico (NBPR) a su equipo de trabajo, quienes no dudaron por un segundo en el potencial de la novel reina de belleza en ser la portavoz de la mujer boricua en este concurso internacional. “Me siento contenta. Un poco ansiosa porque va a ser mi primer internacional, pero me siento muy feliz de las nuevas oportunidades que se están presentando en mi vida”.

¿Qué diferencia a esta plataforma de otros concursos de belleza?

Bienvenido todo lo que la vida le ofrezca

Gómez Cumba, quien fue diagnosticada con cáncer cerebral a cuando tenía 25 años, abraza y recibe con los brazos abiertos y la mejor sonrisa, los nuevos caminos que le presente la vida, pues “hay que vivir al máximo”. “ Estoy aprovechando esas primeras y segundas oportunidades que se me dan en la vida luego del diagnóstico de cáncer porque la vida es así, es una y yo me la tengo que disfrutar”.

“Dejen de pensar tanto las cosas. Yo me lancé, sin ni siquiera saber sonreír, pues se me hacía extraño estar sonriendo todo el tiempo, porque yo me he dedicado siempre a ser modelo”, comentó Gómez Cumba, quien en los últimos 10 años se ha desarrollado como modelo profesional a nivel local e internacional, pisando importantes pasarelas en países como Japón y Singapore.