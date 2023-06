Llegó el tan anhelado día para la presentadora de televisión y radio Deddie Romero al contraer nupcias esta tarde junto a Richard Báez, en una ceremonia en la Fundación Luis Muñoz Marín en San Juan, que sirvió para celebrar el amor entre amigos.

Como adelantó hace varias semanas a El Nuevo Día, su vestido de novia no fue clásico ni blanco, sino que lució un atuendo largo, color dorado y de un solo hombro, a cargo del diseñador Gustavo Arango. Además, llevó un tocado y velo del mismo tono metálico.

Entre los presentes se pudo apreciar en algunos videos a su hija, la actriz y bailarina Didi Romero; su compañero de labores, el locutor Red Shadow; y Millie Cangiano, que tuvo función de “flower girl”.

“Mi deseo es estar cómoda el día de la boda. Me veo glamorosa y bonita. Gozando el party en todo momento. No quiero casarme de blanco y no se lo tuve que decir a Gustavo porque él lo sabía. Realmente Gustavo ha hecho lo que quiera y es quien me ha propuesto todo… yo me dejo llevar. Gustavo es el que manda en esta relación”, había mencionado la comunicadora, quien es madre de dos: Didi Romero (actriz y cantante) y Samuel.