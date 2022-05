En la tarde de ayer, el popular presentador y locutor radial Jorge Pabón “Molusco”, publicó en las redes sociales un vídeo en el que reveló que se estaba circulando un vídeo de contenido sexual en el cual aparecía su hijo, quien es menor de edad.

El locutor ancla del programa “Los Reyes de la Punta” de la Mega advirtió que lo expresado en este vídeo serían las únicas declaraciones que haría sobre el tema por resultar sumamente doloroso para su entorno familiar.

“Mi familia y yo dentro de todo estamos bien. Un golpe duro, complicado, bien complicado, pero quiero agradecerle a cada uno de ustedes por sus mensajes que me han enviado”, expresó durante su elocución inicial. “Aquí he sabido identificar mucha gente incluso dentro de la misma industria de la música urbana, quién realmente se preocupan por uno y quien simplemente están por el negocio”.

Más adelante, se dirigió a aquellas personas que, en su opinión se han alegrado de la situación y se han querido aprovechar. “Destrúyanme a mí caballos, si tú quieres, cuando yo me pare en un puesto de gasolina, grítame a mí lo que tú quieras, grítame lo que te salga de los co... a mí. Deja a mi hijo quieto, déjalo quieto, relax. Nosotros ahora trabajaremos con esta situación”, manifestó el presentador en su página Molusco TV de YouTube. “Destrúyeme a mí, hazme pedazos a mí, porque al final del día la única situación que yo veo aquí y la única realidad por la que muchos celebran es por mí, por muchas de mis acciones en el pasado, por muchas malas decisiones que yo tomé en mi vida, por muchas opiniones que yo di a través de este micrófono que muchos de ustedes nunca estuvieron de acuerdo, no por eso mi hijo tiene que pagar las cosas que yo hice”.

Expertos en la materia

En el vídeo de 31 minutos, el comunicador quiso incluir a tres profesionales de las leyes, la tecnología y la conducta humana, quienes brindaron información sobre los riesgos y consecuencias a nivel jurídico y psicológico o emocional, cuando se comparte un contenido íntimo en las redes sociales.

Por ejemplo, el licenciado Leo Aldridge aprovechó su tiempo en cámara para advertir sobre los delitos en caso de tener o distribuir vídeos con contenido sexual con menores. “Lo primero que tengo que decir es que la severidad de los delitos de naturaleza sexual en el foro federal son muy grandes. De hecho, el Congreso Federal ha determinado muchos delitos de este tipo de naturaleza sexual que van a tener penas incluso por encima de la posesión de armas de fuego”, declaró.

Según mencionó el abogado y analista político, en la Sección 22.52 del capítulo 18 del Código Penal Federal, se especifica que será ilegal producir, distribuir, recibir o poseer este tipo de contenido pornografía infantil. Esto quiere decir que, si hay un video o una foto de un niño o una niña menor de 18 años y se produce, se distribuye, se recibe o se posee, el que lo haga está cometiendo un delito.

“Si usted tiene un vídeo como el que ha descrito Jorge o cualquier otro, que muestre a un menor de 18 años en un comportamiento de naturaleza sexual y usted lo tiene en su celular, está cometiendo un delito”, explicó Aldridge. “No significa necesariamente que lo van a agarrar (apresar) y lo vayan a procesar, pero ciertamente está en una posición vulnerable. Además de eso, si usted le da ‘send’ a ese vídeo o a esa foto, a un chat de amigos, en cualquier plataforma, está cometiendo el delito también”.

Aldridge indicó que una persona que sea convicta por posesión de pornografía infantil se expone a cumplir su sentencia en probatoria o hasta 10 años de prisión. Sin embargo, si la víctima tiene menos de 11 años podría cumplir hasta 20 años. La distribución de pornografía infantil tiene una pena de 5 a 20 años de cárcel y la explotación sexual de menores, que se refiere a inducir o persuadir a un menor a que lleve a cabo algún acto de índole sexual para ser grabado, podría cumplir encarcelado de 15 a 30 años.

De la misma forma, en el vídeo aparece la psicóloga Scheileen Rosario Gómez, quien hizo hincapié que en casos como estos, en los que se difunde un vídeo de índole sexual de un menor por las redes sociales, es importante apoyar tanto al joven como a su familia.

“Llevo 20 años trabajando con adolescentes en temática diversa y la sexualidad es una de ellas. La sexualidad y la masturbación son normales en el ser humano y todos la hemos practicado”, explicó la profesional de la salud mental. “Sin embargo, el elemento tecnología formó parte de esto y es lo que lo complicó. Hay una familia afectada, son padres en crianza de adolescentes y hay un adolescente que va a asumir las consecuencias”.

La doctora Rosario Gómez añadió que cuando ocurren situaciones como estas, en vez de castigar, se debe utilizar para educar a esas jóvenes, a la vez que se aumenta la alerta en la supervisión, peri sin coartar el crecimiento del adolescente. “Ese adolescente debe reconocer que cada acción que tomamos tiene unas consecuencias y que tiene que asumirlas. Es el momento de servir de educadores, de apoyo y de protección para nuestros menores, para la familia y para el mismo adolescente”.

Otro que también tuvo su espacio en el vídeo fue Juan Carlos Pedreira, experto en tecnología y en mercadeo digital, quien enfatizó que la mayoría de los vídeos o imágenes que se suben a las redes sociales pueden permanecer ahí por siempre, aún cuando hayan sido borradas por la persona que las subió.

“El Internet no olvida y eso es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos nosotros, los padres y también los jóvenes, en el que de aquí a 10 o 15 años, esos contenidos van a estar circulando en internet y va a ser de fácil búsqueda”, mencionó Pedreira, quien ha sido entrevistado en distintos canales locales e internacionales para hablar sobre tecnología.

A pesar de lo difícil que es eliminar vídeos en la Internet, sobre todo de contenido sexual, Pedreira indicó que existen protocolos en las diferentes redes sociales para comenzar un proceso en el cual se pueda eliminar ese contenido para siempre. “Existen los mecanismos de inteligencia artificial de monitoreo para remover todo esto. Pero los sistemas no son infalibles. Necesitamos que cada uno de ustedes que vea este tipo de contenido sexual, ya sea a través de WhatsApp, ya sea a través de Facebook o Instagram, opriman ese botón de reportar. Y eso es prácticamente lo que activa todo este protocolo dentro de esta plataforma”.