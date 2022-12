El cantante Manny Manuel fue detenido por la Policía esta madrugada al ser sorprendido por agentes mientras conducía en contra del tránsito en Jayuya.

Así lo informó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Utuado.

De acuerdo con el informe policiaco, “agentes adscritos al distrito policiaco de Jayuya denunciaron anoche al señor Cruz Manuel Hernández Santiago, de 50 años, por violación a La Ley 22, en hechos ocurridos en el municipio de Jayuya”.

El comunicado policiaco indica que “el agente De Hoyos realizaba un patrullaje preventivo por el área de la población de Jayuya y, al llegar a la calle Libertad, se percata de un vehículo, Mitsubishi Lancer del año 2017, (iba) en contra del tránsito en la mencionada calle”.

“Al intervenir con el conductor, el agente se percata de que la licencia está vencida”, agregó. “Cabe mencionar que el conductor es el artista conocido como Manny Manuel”.

El artista no fue arrestado, sino que fue citado para comparecer en una fecha posterior para atender la denuncia.

En una orden judicial emitida en julio de 2021, Manny Manuel tiene prohibido conducir vehículos de motor por las vías públicas de Puerto Rico hasta julio de 2023.

La determinación del Tribunal de Primera Instancia de Caguas surgió luego de que el cantante se declarara culpable por manejar en estado de embriaguez y por impactar un poste del tendido eléctrico.

En aquel momento, el juez Ricardo Marrero Guerrero advirtió que si ocurría un incumplimiento, se expondría a una pena de cárcel, lo que fue reiterado por el juez. “Si viola las condiciones, sabe que tiene cárcel”, enfatizó Marrero Guerrero.

Tenía restricciones para salir

Luego de declararse culpable de conducir en estado de embriaguez en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, se determinó que el cantante debía pasar los próximos 24 meses con restricciones estrictas y regresó a vivir en casa de su madre, Lucy Santiago, en Villalba, para cumplir con su proceso y tratamiento de rehabilitación ambulatorio intensivo contra la adicción.

Según se informó en ese momento, el cantante también estaría supervisado por la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) y se le harían pruebas toxicológicas periódicamente. Además, no podía salir de su casa sin notificarle al Tribunal y solo podía hacerlo para estudiar o trabajar.

En una entrevista con este diario en marzo de este año, el cantante dijo que tenía que estar en la casa materna en horario determinado, pero que le daban libertad para ir al gimnasio, a estudiar, a la iglesia, a las citas médicas, a trabajar y al tribunal. “Esto comenzó en junio del año pasado y son dos años. Pude viajar a Orlando a trabajar con supervisión y al otro día hacerme pruebas toxicológicas. Es un proceso quizás tedioso, pero yo estoy claro conmigo. No tengo ningún problema”, dijo en esa entrevista, donde se le preguntó si después de cumplir los dos años, se quedaba allí o regresaba a San Juan y declaró lo siguiente:

“Definitivamente no tengo nada que buscar en San Juan. Todos los cartuchos que creía que iba a quemar en San Juan los quemé. Cuando vivía en San Juan venía aquí a visitar a mi mamá y no pasaban dos horas que me entraba un culillo de que me quiero ir. Me aburría estar aquí y mi mamá decía, pero muchacho, quédate aquí un ratito, quédate hasta mañana y yo no, (decía) me voy de aquí. Pero lo que quería era salir quizás del silencio, de esta calma que hoy la amo e irme al bullicio, a la fiesta. También, estaba acostumbrado a vivir en San Juan, a tenerlo todo accesible. Ahora es al revés. Estoy ansioso por irme a mi casa. Quiero ir al campo, quiero estar aquí. Cuando veo este lugar digo: no tengo que tener un peso en el banco. Soy millonario”.