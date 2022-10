El exponente urbano Don Omar luego de estar en silencio por años y en medio de una extensa pausa laboral, ha comenzado a dar sus versiones sobre las diferentes controversias que ha protagonizado a través del tiempo.

El veterano reguetonero retomó el año pasado su carrera musical con el lanzamiento del tema “Flow HP” junto a René Pérez, pero no es hasta este año que ha decidido hablar sobre algunas situaciones del pasado. En una entrevista reciente que concedió al presentador chileno Don Francisco reveló que además de consumir sustancias controladas trabajó en su adolescencia en un punto de drogas en Puerto Rico, entre otras intimidades.

Ahora, en sus declaraciones más recientes al influencer y locutor panameño Rodney Sebastian Clark Donalds, conocido como “El Chombo” dio su versión sobre las razones por las que no continúo la gira “Kingdom” con Daddy Yankee en los Estados Unidos bajo la producción de Rafael “Raphy” Pina, con quien precisamente ha tenido múltiples problemas que han culminado en los tribunales. Pina cumple una condena de tres años y cinco meses de prisión por violaciones a la ley federal de armas.

El Chombo le preguntó de forma directa qué fue lo que hizo que Don Omar se retirara de la gira de conciertos anunciada para diferentes ciudades en Estados Unidos, luego de que ambos exponentes se presentaron en el 2015 exitosamente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Willam Omar Landrón, nombre de pila del artista, aclaró que desde que comenzaron las conversaciones en el 2013 con Pina para realizar la gira, ya ellos habían tenido problemas personales en el pasado. A ellos los unía una relación de compadres. No obstante, decidieron volver a trabajar juntos en la gira con Daddy Yankee. Don Omar contó sin entrar en detalles que uno de los problemas previos que tuvo Pina se dio en Miami y luego en Nueva York, cuando estuvo casado con la presentadora Jackie Guerrido. Ambos pasaron página y comenzaron a trabajar en conjunto con el licenciado Edwin Prado para realizar el concierto.

De igual forma dejó claro que Daddy Yankee y él nunca han sido amigos y que ha ninguno de los dos les ha interesado establecer una amistad.

“Raymond (Ayala) y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas y no creo que nos interesa a ninguno de los dos ser amigos”, afirmó la voz de “Bandoleros”.

Don Omar explicó que su idea original no era con Daddy Yankee, pero terminó accediendo a la petición de Pina. Según el reguetonero, el primer mes de preparación del show lo hizo él y su equipo de trabajo y luego “cuando Raymond llegó de su gira en Europa lo primero que dice es que no le gusta”.

“Yo me levanté de la silla y me fui y dejé a todo el mundo en la reunión, porque no soy empleado de él. Desde el primer día sabía que esto no iba bien”, narró Don Omar, que entendía que hubo una agenda para hacerle daño.

El reguetonero detalló que la cantidad de empleados para la gira era demasiado extensa y que muchas peticiones que le solicitaban a Yankee no se cumplían. La expectativa de los conciertos eran 100 funciones y el “acuerdo era un fin común para todas las partes”.

Don Omar dio entender que su retiro de la gira se debió a un posible sabotaje interno por parte de la producción.

“Vamos a Las Vegas y el show era intercalado de cada 20 minutos para un total de tres horas. Sale Daddy Yankee hace su parte y se baja Daddy Yankee. Luego va a subir el equipo de Don Omar con la tarima en negro y comienzo a escuchar de la parte de la tarima atrás ‘despegaron la consola’. A la consola no le quedaba un solo cable puesto. ¿Se acuerdan de eso? El show tuvo un retraso de 20 minutos porque el equipo de Don Omar se da cuenta que todo estaba desconectado. A oscuras conectar toda esa cablería duró 20 minutos. Como no soy empleado de nadie me fui. Estaba en mi cuarto de hotel escribiendo un email al señor Rafael Pina para que nunca me volviera a hablar de esto”, narró el reguetonero que afirmó que el daño ocasionado a la figura de Don Omar “era irreparable”.

“Todo el mundo lo dijo desde el principio, ustedes no son amigos y no son iguales y nunca lo vamos hacer. Cuando sucede que me voy la gira, Raphy bocón como él solo y como siempre lo ha sido cogieron las redes sociales y se limpiaron el cul* conmigo y yo me quedé callado porque sabía que llegaría un día como este”, aseguró el reguetonero que añadió que nunca procedió una demanda por incumplimiento porque “no había contrato conmigo”.

“Si hubieran tenido el contrato del que hablaban ustedes me hubieran demandado y me dejaban en la calle. ¿Saben qué? se metieron la lengua en donde ustedes saben...”, precisó.

En la entrevista le habló directo a Pina. “Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días de haberle dejado saber a la gente quien realmente tú eres. De dejarle saber a la gente que soy un hombre hecho y derecho y que nunca en mi vida he metido el culi** donde vaya a querer sacarlo. Pero tú sí”, concluyó sobre el productor artístico del género urbano.

El pasado 24 de enero de 2022 en el Tribunal de Miami-Dade, en Florida se desestimó la demanda contra Don Omar, por parte de Pina en la que alegaba daños económicos y a su reputación porque el cantante lo llamó en sus redes sociales “chota”. El litigio comenzó en marzo del 2021.

En abril de 2022 el juez Carlos López, del Tribunal de Miami-Dade, en Florida, determinó que Pina deberá pagar los honorarios y costos de los abogados de Don Omar, tras perder la demanda por difamación. Pina tendrá que pagar $137,840 a Don Omar por costos de abogados.