Eddie Miró: “Un puertorriqueño de mucho valor artístico y humanista”

Danny Rivera

Chucho Avellanet

“Por eso, le voy a extrañar mucho, porque estaba acostumbrado a su presencia y su compañía, a pesar de que últimamente ya no era lo mismo. Fui a verlo hace unos días y lo vi mal. Sentí que era la última vez lo iba a ver” , explicó Avellanet, quien se destacó por interpretar baladas como “Por si no te vuelvo a ver” y “La vida en rosa”, entre otras. “Voy a extrañar su manera de ser y lo buena gente que fue siempre conmigo. Espero que Dios lo tenga donde tiene que estar, que en la gloria. Ahora va a poder descansar”.

Nydia Caro

Otra de las artistas que coincidió con Miró a principios de su carrera fue la cantante Nydia Caro, que siempre lo recordará con mucho cariño, no solo por el buen trato que recibió de su parte, sino por haberla “bautizado” en la televisión. “Conocí a Eddie cuando llegué por primera vez a Puerto Rico desde Nueva York, a principios de los años 70, ya que Paquito Cordero me dio la oportunidad de cantar en el ‘Show de las 12′. La primera vez que me vio me dijo: ‘tienes los ojos brujos’, y así fue como me bautizó al aire”, recordó Caro, que ganó el Festival OTI en 1976.