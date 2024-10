La clase artística lamenta la muerte de Eddie Miró

View this post on Instagram

“Querido Eddie fuiste un maestro y mentor. No dejaba de admirar la gracia que tenías y lo bien que hacías sentir a tus invitados. Crecí viéndote en TV y luego me presentaste como artista y lo mejor de todo cuando fui tu compañera en el Show De Eddie Miró. ¡Qué honor, qué gusto, qué experiencia! Recordaré tu bella sonrisa siempre. Que bueno que no fallé en decir lo mucho que te quería. Gracias, por tanto, descansa en paz”, compartió Enchautegui, junto a varias fotos de Miró y ella en diferentes momentos.

“Un ANGEL va camino al CIELO 🕊️😭 Me sobran las palabras para hablar de mi padrino y ángel protector de la televisión. Un profesional que me ayudó y me dio la confianza de ser su sustituto en Noche De Gala y El Show de las 12… “Que HONOR y PRIVILEGIO” Nuestro último encuentro fue de abrazos y no podía faltar un beso de su parte 😢 Que tipo ELEGANTE, que PADRE Ejemplar, que ESPOSO leal. Mis condolencias a Ita, Michelle, Dana, Luisito y Cristie. ¡Descansa en paz hermano! Solo espero que tu compadre Paquito Cordero te reciba a disfrutar de un descanso eterno. Te quiero Miró!”, expresó Shadow.