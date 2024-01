El actor Danilo Carrera asegura que rechazó conocer a Ricky Martin

El también presentador dijo en el podcast “Morfi” que el artista boricua lo empezó a seguir en Instagram y luego lo dejó de seguir: “Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo”.

“Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga”, afirmó. También expresó que desde pequeño escuchaba sus canciones y era fanático del intérprete de “La mordidita”.