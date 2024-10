El boricua Adriel Ortiz llevará nuevamente el “glamour” a la competencia internacional de Miss Universe

“Estoy súper feliz porque me brindaron la oportunidad de continuar en esta plataforma” , expresó Ortiz en entrevista con El Nuevo Día antes de partir a México.

“Yo decía ‘algún día se me dará’ y ya vamos por tres años corridos” , comentó emocionado.

Tan pronto las candidatas lleguen al concurso, se espera que todas estén pre arregladas con base, corrector y contorno, y el “glam team” se enfoca dar el toque extra en el rostro y ojos “para que se vean más bellas” con la marca oficial Miss Universe Cosmetics. “Siempre ha sido una puerta abierta para todas las candidatas pasar por nuestras manos en el ‘backstage’. No es una obligación, porque no es un salón de belleza. Es una competencia”, agregó.

“Mi primer año fue el de la transición de la franquicia. Ese año me estrené fuerte y me tocó arreglar a la que gaño, R’bonney, una sorpresa espectacular” , destacó.

Como parte del “glam team” para Ortiz, los cambios en las reglas y requisitos son prueba de que MU se está atemperando a los tiempos, al reconocer que la belleza no se limita a la edad, un cambio que favoreció la participación de Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Colón.

“Yo siempre he admirado la belleza desde el punto de vista que no hay edad. La inclusión y transición del certamen ha sido favorable para muchas de las candidatas que en años anteriores no se les dio la oportunidad, como es el caso de una Jennifer Colón. Ella está más bella y empoderada que nunca. Esta es una de las ventajas del certamen”, aseguró.